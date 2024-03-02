SignauxSections
Liji Chen

ICM2

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
347 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 41%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 593
Bénéfice trades:
1 688 (65.09%)
Perte trades:
905 (34.90%)
Meilleure transaction:
1 047.94 USD
Pire transaction:
-687.83 USD
Bénéfice brut:
17 282.87 USD (274 934 pips)
Perte brute:
-15 086.35 USD (157 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (134.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 952.26 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
74.35%
Charge de dépôt maximale:
6.66%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
1 320 (50.91%)
Courts trades:
1 273 (49.09%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.85 USD
Bénéfice moyen:
10.24 USD
Perte moyenne:
-16.67 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-452.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 250.17 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.00%
Prévision annuelle:
12.30%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
655.38 USD
Maximal:
3 627.95 USD (41.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.55% (3 627.95 USD)
Par fonds propres:
53.76% (1 133.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 773
USDJPY 514
GBPCAD 353
GBPUSD 153
USDCHF 127
USDCAD 90
EURSGD 88
GBPAUD 74
GBPCHF 53
AUDCAD 42
EURCHF 41
SUMMARY 36
AUDUSD 35
EURCAD 32
XAUUSD 26
EURGBP 20
EURAUD 18
NZDUSD 18
AUDNZD 15
AUDCHF 15
AUDJPY 14
EURNZD 12
NZDCAD 10
GBPJPY 9
XAGUSD 8
NZDCHF 6
CADCHF 3
NZDJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
GBPNZD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -645
USDJPY 54
GBPCAD 465
GBPUSD -317
USDCHF 226
USDCAD 190
EURSGD 138
GBPAUD 90
GBPCHF -55
AUDCAD 97
EURCHF 87
SUMMARY 869
AUDUSD 89
EURCAD 75
XAUUSD 165
EURGBP 126
EURAUD 129
NZDUSD 110
AUDNZD 48
AUDCHF 36
AUDJPY 90
EURNZD -26
NZDCAD 51
GBPJPY 4
XAGUSD 20
NZDCHF 31
CADCHF 9
NZDJPY -11
CADJPY 20
EURJPY 14
GBPNZD 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
USDJPY 4.5K
GBPCAD 19K
GBPUSD -11K
USDCHF 7.7K
USDCAD 20K
EURSGD 2.8K
GBPAUD 11K
GBPCHF 1.9K
AUDCAD 6.2K
EURCHF -1.3K
SUMMARY 0
AUDUSD 8.1K
EURCAD 3.8K
XAUUSD 6.4K
EURGBP 3.8K
EURAUD 558
NZDUSD 5.2K
AUDNZD 1.9K
AUDCHF 3.7K
AUDJPY 5.7K
EURNZD -2.7K
NZDCAD 3.1K
GBPJPY 389
XAGUSD 780
NZDCHF 1.5K
CADCHF 731
NZDJPY -769
CADJPY 1.2K
EURJPY 1K
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 047.94 USD
Pire transaction: -688 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +134.11 USD
Perte consécutive maximale: -452.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live14
0.05 × 19
ICMarketsSC-Live02
0.10 × 20
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.23 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.42 × 1112
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live19
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.58 × 361
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 66
ICMarketsSC-Live15
0.65 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1414
MonetaMarkets-Live01
0.83 × 6
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
0.96 × 75
VantageFX-Live 3
1.00 × 19
ICMarkets-Live17
1.12 × 60
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
ICMarketsSC-Live05
1.29 × 28
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
Aucun avis
2025.04.30 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 21:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 21:04
No swaps are charged
2025.04.24 21:04
No swaps are charged
2025.04.24 14:23
No swaps are charged on the signal account
2025.01.20 17:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.05% of days out of 2182 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 23:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.06 15:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.06 15:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.20 17:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.20 11:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.15 14:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.07 13:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.07 10:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 06:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 05:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.