Liji Chen

ICM2

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
348 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 42%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 596
Profit Trade:
1 691 (65.13%)
Loss Trade:
905 (34.86%)
Best Trade:
1 047.94 USD
Worst Trade:
-687.83 USD
Profitto lordo:
17 313.05 USD (276 570 pips)
Perdita lorda:
-15 086.35 USD (157 396 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (134.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 952.26 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
74.35%
Massimo carico di deposito:
6.66%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 323 (50.96%)
Short Trade:
1 273 (49.04%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
10.24 USD
Perdita media:
-16.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-452.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 250.17 USD (8)
Crescita mensile:
1.58%
Previsione annuale:
22.51%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
655.38 USD
Massimale:
3 627.95 USD (41.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.55% (3 627.95 USD)
Per equità:
53.76% (1 133.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 773
USDJPY 514
GBPCAD 354
GBPUSD 154
USDCHF 127
USDCAD 90
EURSGD 88
GBPAUD 74
GBPCHF 53
AUDCAD 42
EURCHF 41
SUMMARY 36
AUDUSD 35
EURCAD 33
XAUUSD 26
EURGBP 20
EURAUD 18
NZDUSD 18
AUDNZD 15
AUDCHF 15
AUDJPY 14
EURNZD 12
NZDCAD 10
GBPJPY 9
XAGUSD 8
NZDCHF 6
CADCHF 3
NZDJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
GBPNZD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -645
USDJPY 54
GBPCAD 478
GBPUSD -307
USDCHF 226
USDCAD 190
EURSGD 138
GBPAUD 90
GBPCHF -55
AUDCAD 97
EURCHF 87
SUMMARY 869
AUDUSD 89
EURCAD 82
XAUUSD 165
EURGBP 126
EURAUD 129
NZDUSD 110
AUDNZD 48
AUDCHF 36
AUDJPY 90
EURNZD -26
NZDCAD 51
GBPJPY 4
XAGUSD 20
NZDCHF 31
CADCHF 9
NZDJPY -11
CADJPY 20
EURJPY 14
GBPNZD 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
USDJPY 4.5K
GBPCAD 19K
GBPUSD -10K
USDCHF 7.7K
USDCAD 20K
EURSGD 2.8K
GBPAUD 11K
GBPCHF 1.9K
AUDCAD 6.2K
EURCHF -1.3K
SUMMARY 0
AUDUSD 8.1K
EURCAD 4.3K
XAUUSD 6.4K
EURGBP 3.8K
EURAUD 558
NZDUSD 5.2K
AUDNZD 1.9K
AUDCHF 3.7K
AUDJPY 5.7K
EURNZD -2.7K
NZDCAD 3.1K
GBPJPY 389
XAGUSD 780
NZDCHF 1.5K
CADCHF 731
NZDJPY -769
CADJPY 1.2K
EURJPY 1K
GBPNZD 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 047.94 USD
Worst Trade: -688 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +134.11 USD
Massima perdita consecutiva: -452.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.04 × 25
ICMarketsSC-Live14
0.05 × 19
ICMarketsSC-Live02
0.10 × 20
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
ICMarkets-Live24
0.23 × 35
ICMarketsSC-Live07
0.42 × 1112
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
ICMarkets-Live19
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.58 × 361
TMGM.TradeMax-Live8
0.58 × 106
ICMarketsSC-Live27
0.61 × 66
ICMarketsSC-Live15
0.65 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 1414
MonetaMarkets-Live01
0.83 × 6
Longhorn-Real2
0.90 × 40
BlueberryMarkets-Live
0.96 × 75
VantageFX-Live 3
1.00 × 19
ICMarkets-Live17
1.12 × 60
ICMarketsSC-Live33
1.14 × 14
MonetaMarkets-Live 6
1.23 × 1217
ICMarketsSC-Live05
1.29 × 28
TMGM.TradeMax-Live3
1.30 × 318
73 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ICM2
30USD al mese
42%
0
0
USD
3.6K
USD
348
93%
2 596
65%
74%
1.14
0.86
USD
73%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.