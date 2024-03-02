SinyallerBölümler
Liji Chen

ICM1

Liji Chen
0 inceleme
535 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2015 -33%
ICMarketsSC-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 941
Kârla kapanan işlemler:
1 396 (71.92%)
Zararla kapanan işlemler:
545 (28.08%)
En iyi işlem:
1 539.18 USD
En kötü işlem:
-1 896.27 USD
Brüt kâr:
23 591.30 USD (210 299 pips)
Brüt zarar:
-24 134.21 USD (148 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (37.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 043.76 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
51.29%
Maks. mevduat yükü:
19.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
997 (51.37%)
Satış işlemleri:
944 (48.63%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
16.90 USD
Ortalama zarar:
-44.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 277.10 USD (6)
Aylık büyüme:
3.72%
Yıllık tahmin:
45.09%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 275.54 USD
Maksimum:
7 964.67 USD (266.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.86% (5 883.48 USD)
Varlığa göre:
48.50% (2 459.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 641
NZDCAD 357
AUDCAD 351
AUDNZD 277
SUMMARY 79
GBPCAD 35
CADCHF 28
EURNZD 26
EURCAD 25
AUDCHF 18
EURGBP 18
AUDJPY 16
EURCHF 13
GBPJPY 10
USDCAD 9
USDJPY 8
EURJPY 8
NZDUSD 8
USDCHF 7
NZDJPY 6
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.7K
NZDCAD 686
AUDCAD 567
AUDNZD 291
SUMMARY -5.3K
GBPCAD -130
CADCHF -270
EURNZD 100
EURCAD -35
AUDCHF -157
EURGBP -261
AUDJPY 102
EURCHF -61
GBPJPY 85
USDCAD -41
USDJPY 6
EURJPY 43
NZDUSD 106
USDCHF -99
NZDJPY 40
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 25K
NZDCAD 19K
AUDCAD 6.4K
AUDNZD 10K
SUMMARY 0
GBPCAD -13
CADCHF -787
EURNZD 1.1K
EURCAD 372
AUDCHF -588
EURGBP -685
AUDJPY 863
EURCHF -192
GBPJPY 734
USDCAD -55
USDJPY 201
EURJPY 333
NZDUSD 455
USDCHF -295
NZDJPY 306
GBPUSD 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 539.18 USD
En kötü işlem: -1 896 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +37.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 14:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.29 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.27 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 05:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 22:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 21:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 20:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 17:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.04.15 01:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ICM1
Ayda 30 USD
-33%
0
0
USD
5.2K
USD
535
95%
1 941
71%
51%
0.97
-0.28
USD
87%
1:500
