Liji Chen

ICM1

Liji Chen
0 recensioni
535 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2015 -33%
ICMarketsSC-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 941
Profit Trade:
1 396 (71.92%)
Loss Trade:
545 (28.08%)
Best Trade:
1 539.18 USD
Worst Trade:
-1 896.27 USD
Profitto lordo:
23 591.30 USD (210 299 pips)
Perdita lorda:
-24 134.21 USD (148 810 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (37.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 043.76 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
51.29%
Massimo carico di deposito:
19.81%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.07
Long Trade:
997 (51.37%)
Short Trade:
944 (48.63%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.28 USD
Profitto medio:
16.90 USD
Perdita media:
-44.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 277.10 USD (6)
Crescita mensile:
3.72%
Previsione annuale:
45.09%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 275.54 USD
Massimale:
7 964.67 USD (266.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.86% (5 883.48 USD)
Per equità:
48.50% (2 459.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 641
NZDCAD 357
AUDCAD 351
AUDNZD 277
SUMMARY 79
GBPCAD 35
CADCHF 28
EURNZD 26
EURCAD 25
AUDCHF 18
EURGBP 18
AUDJPY 16
EURCHF 13
GBPJPY 10
USDCAD 9
USDJPY 8
EURJPY 8
NZDUSD 8
USDCHF 7
NZDJPY 6
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.7K
NZDCAD 686
AUDCAD 567
AUDNZD 291
SUMMARY -5.3K
GBPCAD -130
CADCHF -270
EURNZD 100
EURCAD -35
AUDCHF -157
EURGBP -261
AUDJPY 102
EURCHF -61
GBPJPY 85
USDCAD -41
USDJPY 6
EURJPY 43
NZDUSD 106
USDCHF -99
NZDJPY 40
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 25K
NZDCAD 19K
AUDCAD 6.4K
AUDNZD 10K
SUMMARY 0
GBPCAD -13
CADCHF -787
EURNZD 1.1K
EURCAD 372
AUDCHF -588
EURGBP -685
AUDJPY 863
EURCHF -192
GBPJPY 734
USDCAD -55
USDJPY 201
EURJPY 333
NZDUSD 455
USDCHF -295
NZDJPY 306
GBPUSD 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 539.18 USD
Worst Trade: -1 896 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +37.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 14:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.29 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.27 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 05:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 22:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 21:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 20:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 17:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.04.15 01:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
