Liji Chen

ICM1

Liji Chen
0 avis
535 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2015 -33%
ICMarketsSC-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 940
Bénéfice trades:
1 395 (71.90%)
Perte trades:
545 (28.09%)
Meilleure transaction:
1 539.18 USD
Pire transaction:
-1 896.27 USD
Bénéfice brut:
23 585.30 USD (210 173 pips)
Perte brute:
-24 134.21 USD (148 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (37.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 043.76 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
51.29%
Charge de dépôt maximale:
19.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
996 (51.34%)
Courts trades:
944 (48.66%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.28 USD
Bénéfice moyen:
16.91 USD
Perte moyenne:
-44.28 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 277.10 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.91%
Prévision annuelle:
48.94%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 275.54 USD
Maximal:
7 964.67 USD (266.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.86% (5 883.48 USD)
Par fonds propres:
48.50% (2 459.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 640
NZDCAD 357
AUDCAD 351
AUDNZD 277
SUMMARY 79
GBPCAD 35
CADCHF 28
EURNZD 26
EURCAD 25
AUDCHF 18
EURGBP 18
AUDJPY 16
EURCHF 13
GBPJPY 10
USDCAD 9
USDJPY 8
EURJPY 8
NZDUSD 8
USDCHF 7
NZDJPY 6
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.7K
NZDCAD 686
AUDCAD 567
AUDNZD 291
SUMMARY -5.3K
GBPCAD -130
CADCHF -270
EURNZD 100
EURCAD -35
AUDCHF -157
EURGBP -261
AUDJPY 102
EURCHF -61
GBPJPY 85
USDCAD -41
USDJPY 6
EURJPY 43
NZDUSD 106
USDCHF -99
NZDJPY 40
GBPUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 24K
NZDCAD 19K
AUDCAD 6.4K
AUDNZD 10K
SUMMARY 0
GBPCAD -13
CADCHF -787
EURNZD 1.1K
EURCAD 372
AUDCHF -588
EURGBP -685
AUDJPY 863
EURCHF -192
GBPJPY 734
USDCAD -55
USDJPY 201
EURJPY 333
NZDUSD 455
USDCHF -295
NZDJPY 306
GBPUSD 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 539.18 USD
Pire transaction: -1 896 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +37.62 USD
Perte consécutive maximale: -3.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.06 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 14:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 13:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 14:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.08.29 10:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.27 21:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.26 05:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.26 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 22:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 21:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 20:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.23 17:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.04.15 01:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
