Liji Chen

GMI2

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
297 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2020 10%
GMI-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 495
Kârla kapanan işlemler:
1 091 (72.97%)
Zararla kapanan işlemler:
404 (27.02%)
En iyi işlem:
1 115.36 USD
En kötü işlem:
-1 469.16 USD
Brüt kâr:
7 436.43 USD (187 381 pips)
Brüt zarar:
-6 315.92 USD (109 662 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (42.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 990.57 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.95%
Maks. mevduat yükü:
14.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
774 (51.77%)
Satış işlemleri:
721 (48.23%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
6.82 USD
Ortalama zarar:
-15.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-29.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 553.27 USD (3)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
8.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 549.65 USD
Maksimum:
3 606.96 USD (83.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.05% (3 606.96 USD)
Varlığa göre:
59.41% (891.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 546
NZDCAD 507
AUDNZD 296
EURUSD 64
GBPAUD 16
EURAUD 13
CHFJPY 12
USDCAD 10
GBPUSD 8
EURCAD 6
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURGBP 2
AUDUSD 2
GBPCAD 2
EURNZD 2
EURCHF 2
USDJPY 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 940
AUDNZD 566
EURUSD -460
GBPAUD 21
EURAUD 1.1K
CHFJPY -3
USDCAD 6
GBPUSD -1.5K
EURCAD 6
USDCHF -6
NZDUSD 172
EURGBP -47
AUDUSD 207
GBPCAD 473
EURNZD -1.4K
EURCHF -1
USDJPY 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 33K
AUDNZD 7.8K
EURUSD -562
GBPAUD 777
EURAUD -20
CHFJPY -26
USDCAD 84
GBPUSD -124
EURCAD 127
USDCHF -68
NZDUSD 14
EURGBP 1
AUDUSD 7
GBPCAD 8
EURNZD 66
EURCHF 4
USDJPY 23
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 115.36 USD
En kötü işlem: -1 469 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +42.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 4
OneFinancialMarkets-US11-Live
2.17 × 864
USGFX-Live2
2.94 × 1129
UKYFGJ-Primary
3.28 × 102
FirstIndex-Server
14.12 × 25
İnceleme yok
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.28 00:48
Share of trading days is too low
2025.01.27 23:40
Share of trading days is too low
2024.07.30 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 00:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 19:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.11 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.05 13:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.07.02 15:59
No swaps are charged
2024.07.02 15:59
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GMI2
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
3.4K
USD
297
100%
1 495
72%
99%
1.17
0.75
USD
59%
1:500
