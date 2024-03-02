SegnaliSezioni
Liji Chen

GMI2

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
297 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 10%
GMI-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 495
Profit Trade:
1 091 (72.97%)
Loss Trade:
404 (27.02%)
Best Trade:
1 115.36 USD
Worst Trade:
-1 469.16 USD
Profitto lordo:
7 436.43 USD (187 381 pips)
Perdita lorda:
-6 315.92 USD (109 662 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (42.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 990.57 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.95%
Massimo carico di deposito:
14.16%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
774 (51.77%)
Short Trade:
721 (48.23%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
6.82 USD
Perdita media:
-15.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-29.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 553.27 USD (3)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
8.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 549.65 USD
Massimale:
3 606.96 USD (83.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.05% (3 606.96 USD)
Per equità:
59.41% (891.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 546
NZDCAD 507
AUDNZD 296
EURUSD 64
GBPAUD 16
EURAUD 13
CHFJPY 12
USDCAD 10
GBPUSD 8
EURCAD 6
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURGBP 2
AUDUSD 2
GBPCAD 2
EURNZD 2
EURCHF 2
USDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 940
AUDNZD 566
EURUSD -460
GBPAUD 21
EURAUD 1.1K
CHFJPY -3
USDCAD 6
GBPUSD -1.5K
EURCAD 6
USDCHF -6
NZDUSD 172
EURGBP -47
AUDUSD 207
GBPCAD 473
EURNZD -1.4K
EURCHF -1
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 33K
AUDNZD 7.8K
EURUSD -562
GBPAUD 777
EURAUD -20
CHFJPY -26
USDCAD 84
GBPUSD -124
EURCAD 127
USDCHF -68
NZDUSD 14
EURGBP 1
AUDUSD 7
GBPCAD 8
EURNZD 66
EURCHF 4
USDJPY 23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 115.36 USD
Worst Trade: -1 469 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +42.46 USD
Massima perdita consecutiva: -29.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 4
OneFinancialMarkets-US11-Live
2.17 × 864
USGFX-Live2
2.94 × 1129
UKYFGJ-Primary
3.28 × 102
FirstIndex-Server
14.12 × 25
Non ci sono recensioni
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.28 00:48
Share of trading days is too low
2025.01.27 23:40
Share of trading days is too low
2024.07.30 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 00:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 19:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.11 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.05 13:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.07.02 15:59
No swaps are charged
2024.07.02 15:59
No swaps are charged
