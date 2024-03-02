- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 495
Profit Trade:
1 091 (72.97%)
Loss Trade:
404 (27.02%)
Best Trade:
1 115.36 USD
Worst Trade:
-1 469.16 USD
Profitto lordo:
7 436.43 USD (187 381 pips)
Perdita lorda:
-6 315.92 USD (109 662 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (42.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 990.57 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.95%
Massimo carico di deposito:
14.16%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
774 (51.77%)
Short Trade:
721 (48.23%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.75 USD
Profitto medio:
6.82 USD
Perdita media:
-15.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-29.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 553.27 USD (3)
Crescita mensile:
0.62%
Previsione annuale:
8.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 549.65 USD
Massimale:
3 606.96 USD (83.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.05% (3 606.96 USD)
Per equità:
59.41% (891.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|546
|NZDCAD
|507
|AUDNZD
|296
|EURUSD
|64
|GBPAUD
|16
|EURAUD
|13
|CHFJPY
|12
|USDCAD
|10
|GBPUSD
|8
|EURCAD
|6
|USDCHF
|3
|NZDUSD
|2
|EURGBP
|2
|AUDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|EURNZD
|2
|EURCHF
|2
|USDJPY
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|940
|AUDNZD
|566
|EURUSD
|-460
|GBPAUD
|21
|EURAUD
|1.1K
|CHFJPY
|-3
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|-1.5K
|EURCAD
|6
|USDCHF
|-6
|NZDUSD
|172
|EURGBP
|-47
|AUDUSD
|207
|GBPCAD
|473
|EURNZD
|-1.4K
|EURCHF
|-1
|USDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|36K
|NZDCAD
|33K
|AUDNZD
|7.8K
|EURUSD
|-562
|GBPAUD
|777
|EURAUD
|-20
|CHFJPY
|-26
|USDCAD
|84
|GBPUSD
|-124
|EURCAD
|127
|USDCHF
|-68
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|8
|EURNZD
|66
|EURCHF
|4
|USDJPY
|23
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 115.36 USD
Worst Trade: -1 469 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +42.46 USD
Massima perdita consecutiva: -29.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 4
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|2.17 × 864
|
USGFX-Live2
|2.94 × 1129
|
UKYFGJ-Primary
|3.28 × 102
|
FirstIndex-Server
|14.12 × 25
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
297
100%
1 495
72%
99%
1.17
0.75
USD
USD
59%
1:500