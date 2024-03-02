SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GMI2
Liji Chen

GMI2

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
297 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 10%
GMI-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 495
Bénéfice trades:
1 091 (72.97%)
Perte trades:
404 (27.02%)
Meilleure transaction:
1 115.36 USD
Pire transaction:
-1 469.16 USD
Bénéfice brut:
7 436.43 USD (187 381 pips)
Perte brute:
-6 315.92 USD (109 662 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (42.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 990.57 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.95%
Charge de dépôt maximale:
14.16%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
774 (51.77%)
Courts trades:
721 (48.23%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
6.82 USD
Perte moyenne:
-15.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-29.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 553.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.62%
Prévision annuelle:
8.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 549.65 USD
Maximal:
3 606.96 USD (83.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.05% (3 606.96 USD)
Par fonds propres:
59.41% (891.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 546
NZDCAD 507
AUDNZD 296
EURUSD 64
GBPAUD 16
EURAUD 13
CHFJPY 12
USDCAD 10
GBPUSD 8
EURCAD 6
USDCHF 3
NZDUSD 2
EURGBP 2
AUDUSD 2
GBPCAD 2
EURNZD 2
EURCHF 2
USDJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 940
AUDNZD 566
EURUSD -460
GBPAUD 21
EURAUD 1.1K
CHFJPY -3
USDCAD 6
GBPUSD -1.5K
EURCAD 6
USDCHF -6
NZDUSD 172
EURGBP -47
AUDUSD 207
GBPCAD 473
EURNZD -1.4K
EURCHF -1
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 36K
NZDCAD 33K
AUDNZD 7.8K
EURUSD -562
GBPAUD 777
EURAUD -20
CHFJPY -26
USDCAD 84
GBPUSD -124
EURCAD 127
USDCHF -68
NZDUSD 14
EURGBP 1
AUDUSD 7
GBPCAD 8
EURNZD 66
EURCHF 4
USDJPY 23
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 115.36 USD
Pire transaction: -1 469 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +42.46 USD
Perte consécutive maximale: -29.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 4
OneFinancialMarkets-US11-Live
2.17 × 864
USGFX-Live2
2.94 × 1129
UKYFGJ-Primary
3.28 × 102
FirstIndex-Server
14.12 × 25
Aucun avis
2025.04.07 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.28 00:48
Share of trading days is too low
2025.01.27 23:40
Share of trading days is too low
2024.07.30 01:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.30 00:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 12:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 09:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.24 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 22:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 19:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.23 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.11 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.11 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.11 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.05 13:26
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.07.02 15:59
No swaps are charged
2024.07.02 15:59
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GMI2
30 USD par mois
10%
0
0
USD
3.4K
USD
297
100%
1 495
72%
99%
1.17
0.75
USD
59%
1:500
