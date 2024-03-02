SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GMI
Liji Chen

GMI

Liji Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
359 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2018 107%
GMI-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
748
Kârla kapanan işlemler:
427 (57.08%)
Zararla kapanan işlemler:
321 (42.91%)
En iyi işlem:
1 673.01 USD
En kötü işlem:
-822.82 USD
Brüt kâr:
23 469.36 USD (83 117 pips)
Brüt zarar:
-17 279.04 USD (73 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (189.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 746.84 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
81.20%
Maks. mevduat yükü:
11.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
56 gün
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
364 (48.66%)
Satış işlemleri:
384 (51.34%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
8.28 USD
Ortalama kâr:
54.96 USD
Ortalama zarar:
-53.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-257.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 549.77 USD (5)
Aylık büyüme:
1.93%
Yıllık tahmin:
23.69%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 745.00 USD
Maksimum:
2 993.90 USD (25.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.75% (2 745.00 USD)
Varlığa göre:
34.36% (1 183.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 295
GBPUSD 69
EURNZD 65
EURCHF 46
NZDCAD 46
CHFJPY 40
EURAUD 28
GBPCAD 26
EURCAD 25
AUDNZD 25
GBPCHF 17
GBPAUD 16
AUDCAD 15
USDCHF 13
USDJPY 6
XAUUSD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURUSD 2
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 2.8K
GBPUSD 383
EURNZD 1.2K
EURCHF -403
NZDCAD 1
CHFJPY -593
EURAUD 2.6K
GBPCAD 1K
EURCAD -548
AUDNZD 213
GBPCHF 432
GBPAUD 375
AUDCAD 410
USDCHF 377
USDJPY 773
XAUUSD -470
AUDJPY -420
EURJPY -566
EURUSD -160
GBPJPY -334
NZDUSD 272
AUDUSD -187
EURGBP -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 21K
GBPUSD 78
EURNZD -3.4K
EURCHF -1.6K
NZDCAD -321
CHFJPY -1.3K
EURAUD -10
GBPCAD 104
EURCAD -1.8K
AUDNZD -652
GBPCHF 122
GBPAUD -153
AUDCAD -731
USDCHF 25
USDJPY 953
XAUUSD -1.3K
AUDJPY -480
EURJPY -373
EURUSD -98
GBPJPY -324
NZDUSD 47
AUDUSD -25
EURGBP -63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 673.01 USD
En kötü işlem: -823 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +189.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -257.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
OneFinancialMarkets-US11-Live
2.17 × 864
UKYFGJ-Primary
3.83 × 132
GMI-Live03
4.02 × 526
USGFX-Live2
6.85 × 2136
FBS-Real-7
8.00 × 1
FirstIndex-Server
12.25 × 48
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GMI
Ayda 30 USD
107%
0
0
USD
5.1K
USD
359
99%
748
57%
81%
1.35
8.28
USD
55%
1:500
