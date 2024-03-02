Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 5 OneFinancialMarkets-US11-Live 2.17 × 864 UKYFGJ-Primary 3.83 × 132 GMI-Live03 4.02 × 526 USGFX-Live2 6.85 × 2136 FBS-Real-7 8.00 × 1 FirstIndex-Server 12.25 × 48 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya