SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GMI
Liji Chen

GMI

Liji Chen
0 avis
Fiabilité
359 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2018 107%
GMI-Live03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
748
Bénéfice trades:
427 (57.08%)
Perte trades:
321 (42.91%)
Meilleure transaction:
1 673.01 USD
Pire transaction:
-822.82 USD
Bénéfice brut:
23 469.36 USD (83 117 pips)
Perte brute:
-17 279.04 USD (73 088 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (189.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 746.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
81.20%
Charge de dépôt maximale:
11.95%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
56 jours
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
364 (48.66%)
Courts trades:
384 (51.34%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
8.28 USD
Bénéfice moyen:
54.96 USD
Perte moyenne:
-53.83 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-257.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 549.77 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.93%
Prévision annuelle:
23.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 745.00 USD
Maximal:
2 993.90 USD (25.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.75% (2 745.00 USD)
Par fonds propres:
34.36% (1 183.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 295
GBPUSD 69
EURNZD 65
EURCHF 46
NZDCAD 46
CHFJPY 40
EURAUD 28
GBPCAD 26
EURCAD 25
AUDNZD 25
GBPCHF 17
GBPAUD 16
AUDCAD 15
USDCHF 13
USDJPY 6
XAUUSD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURUSD 2
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 2.8K
GBPUSD 383
EURNZD 1.2K
EURCHF -403
NZDCAD 1
CHFJPY -593
EURAUD 2.6K
GBPCAD 1K
EURCAD -548
AUDNZD 213
GBPCHF 432
GBPAUD 375
AUDCAD 410
USDCHF 377
USDJPY 773
XAUUSD -470
AUDJPY -420
EURJPY -566
EURUSD -160
GBPJPY -334
NZDUSD 272
AUDUSD -187
EURGBP -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 21K
GBPUSD 78
EURNZD -3.4K
EURCHF -1.6K
NZDCAD -321
CHFJPY -1.3K
EURAUD -10
GBPCAD 104
EURCAD -1.8K
AUDNZD -652
GBPCHF 122
GBPAUD -153
AUDCAD -731
USDCHF 25
USDJPY 953
XAUUSD -1.3K
AUDJPY -480
EURJPY -373
EURUSD -98
GBPJPY -324
NZDUSD 47
AUDUSD -25
EURGBP -63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 673.01 USD
Pire transaction: -823 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +189.78 USD
Perte consécutive maximale: -257.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
OneFinancialMarkets-US11-Live
2.17 × 864
UKYFGJ-Primary
3.83 × 132
GMI-Live03
4.02 × 526
USGFX-Live2
6.85 × 2136
FBS-Real-7
8.00 × 1
FirstIndex-Server
12.25 × 48
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.08.06 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 07:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.07 22:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GMI
30 USD par mois
107%
0
0
USD
5.1K
USD
359
99%
748
57%
81%
1.35
8.28
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.