- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
748
Profit Trade:
427 (57.08%)
Loss Trade:
321 (42.91%)
Best Trade:
1 673.01 USD
Worst Trade:
-822.82 USD
Profitto lordo:
23 469.36 USD (83 117 pips)
Perdita lorda:
-17 279.04 USD (73 088 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (189.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 746.84 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
81.20%
Massimo carico di deposito:
11.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
56 giorni
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
364 (48.66%)
Short Trade:
384 (51.34%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
8.28 USD
Profitto medio:
54.96 USD
Perdita media:
-53.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-257.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 549.77 USD (5)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
23.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 745.00 USD
Massimale:
2 993.90 USD (25.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.75% (2 745.00 USD)
Per equità:
34.36% (1 183.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|295
|GBPUSD
|69
|EURNZD
|65
|EURCHF
|46
|NZDCAD
|46
|CHFJPY
|40
|EURAUD
|28
|GBPCAD
|26
|EURCAD
|25
|AUDNZD
|25
|GBPCHF
|17
|GBPAUD
|16
|AUDCAD
|15
|USDCHF
|13
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|2
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|2.8K
|GBPUSD
|383
|EURNZD
|1.2K
|EURCHF
|-403
|NZDCAD
|1
|CHFJPY
|-593
|EURAUD
|2.6K
|GBPCAD
|1K
|EURCAD
|-548
|AUDNZD
|213
|GBPCHF
|432
|GBPAUD
|375
|AUDCAD
|410
|USDCHF
|377
|USDJPY
|773
|XAUUSD
|-470
|AUDJPY
|-420
|EURJPY
|-566
|EURUSD
|-160
|GBPJPY
|-334
|NZDUSD
|272
|AUDUSD
|-187
|EURGBP
|-1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|21K
|GBPUSD
|78
|EURNZD
|-3.4K
|EURCHF
|-1.6K
|NZDCAD
|-321
|CHFJPY
|-1.3K
|EURAUD
|-10
|GBPCAD
|104
|EURCAD
|-1.8K
|AUDNZD
|-652
|GBPCHF
|122
|GBPAUD
|-153
|AUDCAD
|-731
|USDCHF
|25
|USDJPY
|953
|XAUUSD
|-1.3K
|AUDJPY
|-480
|EURJPY
|-373
|EURUSD
|-98
|GBPJPY
|-324
|NZDUSD
|47
|AUDUSD
|-25
|EURGBP
|-63
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 673.01 USD
Worst Trade: -823 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +189.78 USD
Massima perdita consecutiva: -257.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|2.17 × 864
|
UKYFGJ-Primary
|3.83 × 132
|
GMI-Live03
|4.02 × 526
|
USGFX-Live2
|6.85 × 2136
|
FBS-Real-7
|8.00 × 1
|
FirstIndex-Server
|12.25 × 48
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
107%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
359
99%
748
57%
81%
1.35
8.28
USD
USD
55%
1:500