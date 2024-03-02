SegnaliSezioni
Liji Chen

GMI

Liji Chen
0 recensioni
Affidabilità
359 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2018 107%
GMI-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
748
Profit Trade:
427 (57.08%)
Loss Trade:
321 (42.91%)
Best Trade:
1 673.01 USD
Worst Trade:
-822.82 USD
Profitto lordo:
23 469.36 USD (83 117 pips)
Perdita lorda:
-17 279.04 USD (73 088 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (189.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 746.84 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
81.20%
Massimo carico di deposito:
11.95%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
56 giorni
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
364 (48.66%)
Short Trade:
384 (51.34%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
8.28 USD
Profitto medio:
54.96 USD
Perdita media:
-53.83 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-257.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 549.77 USD (5)
Crescita mensile:
1.93%
Previsione annuale:
23.69%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 745.00 USD
Massimale:
2 993.90 USD (25.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.75% (2 745.00 USD)
Per equità:
34.36% (1 183.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 295
GBPUSD 69
EURNZD 65
EURCHF 46
NZDCAD 46
CHFJPY 40
EURAUD 28
GBPCAD 26
EURCAD 25
AUDNZD 25
GBPCHF 17
GBPAUD 16
AUDCAD 15
USDCHF 13
USDJPY 6
XAUUSD 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
EURUSD 2
GBPJPY 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 2.8K
GBPUSD 383
EURNZD 1.2K
EURCHF -403
NZDCAD 1
CHFJPY -593
EURAUD 2.6K
GBPCAD 1K
EURCAD -548
AUDNZD 213
GBPCHF 432
GBPAUD 375
AUDCAD 410
USDCHF 377
USDJPY 773
XAUUSD -470
AUDJPY -420
EURJPY -566
EURUSD -160
GBPJPY -334
NZDUSD 272
AUDUSD -187
EURGBP -1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 21K
GBPUSD 78
EURNZD -3.4K
EURCHF -1.6K
NZDCAD -321
CHFJPY -1.3K
EURAUD -10
GBPCAD 104
EURCAD -1.8K
AUDNZD -652
GBPCHF 122
GBPAUD -153
AUDCAD -731
USDCHF 25
USDJPY 953
XAUUSD -1.3K
AUDJPY -480
EURJPY -373
EURUSD -98
GBPJPY -324
NZDUSD 47
AUDUSD -25
EURGBP -63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 673.01 USD
Worst Trade: -823 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +189.78 USD
Massima perdita consecutiva: -257.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
OneFinancialMarkets-US11-Live
2.17 × 864
UKYFGJ-Primary
3.83 × 132
GMI-Live03
4.02 × 526
USGFX-Live2
6.85 × 2136
FBS-Real-7
8.00 × 1
FirstIndex-Server
12.25 × 48
Non ci sono recensioni
2025.09.11 13:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 12:55
Share of trading days is too low
2025.08.06 10:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 09:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 07:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.24 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.23 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.05 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.04 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.07 22:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.07 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.