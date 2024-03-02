SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FPM2
Liji Chen

FPM2

Liji Chen
0 inceleme
182 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -59%
FPMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 750
Kârla kapanan işlemler:
1 144 (65.37%)
Zararla kapanan işlemler:
606 (34.63%)
En iyi işlem:
90.42 USD
En kötü işlem:
-308.02 USD
Brüt kâr:
12 780.69 USD (101 983 pips)
Brüt zarar:
-15 695.43 USD (101 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (203.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
372.58 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
30.26%
Maks. mevduat yükü:
8.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
649 (37.09%)
Satış işlemleri:
1 101 (62.91%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.67 USD
Ortalama kâr:
11.17 USD
Ortalama zarar:
-25.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-228.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-609.20 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.80%
Yıllık tahmin:
-9.75%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 952.47 USD
Maksimum:
3 178.65 USD (61.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.18% (3 178.65 USD)
Varlığa göre:
14.21% (336.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.r 548
AUDCAD.r 317
EURNZD.r 180
NZDUSD.r 180
USDCAD.r 119
EURGBP.r 90
USDCHF.r 65
AUDUSD.r 44
EURCHF.r 36
USDJPY.r 33
GBPUSD.r 29
GBPCAD.r 21
EURUSD.r 20
AUDNZD.r 17
AUDJPY.r 15
GBPCHF.r 9
EURCAD.r 6
GBPAUD.r 5
XAUUSD.r 3
NZDCAD.r 3
CADJPY.r 2
AUDCHF.r 2
GBPJPY.r 2
GBPNZD.r 2
EURJPY.r 1
CADCHF.r 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.r -1.2K
AUDCAD.r 103
EURNZD.r -404
NZDUSD.r -675
USDCAD.r 122
EURGBP.r -16
USDCHF.r 218
AUDUSD.r -316
EURCHF.r -818
USDJPY.r -560
GBPUSD.r -120
GBPCAD.r 252
EURUSD.r 16
AUDNZD.r 68
AUDJPY.r 77
GBPCHF.r 226
EURCAD.r 66
GBPAUD.r 14
XAUUSD.r -11
NZDCAD.r 17
CADJPY.r 15
AUDCHF.r -2
GBPJPY.r 0
GBPNZD.r 12
EURJPY.r 7
CADCHF.r 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.r -2.1K
AUDCAD.r 3.7K
EURNZD.r -2.9K
NZDUSD.r -1.1K
USDCAD.r 1K
EURGBP.r -65
USDCHF.r 685
AUDUSD.r -1.6K
EURCHF.r -1.9K
USDJPY.r -2.7K
GBPUSD.r -2.2K
GBPCAD.r 3.2K
EURUSD.r 102
AUDNZD.r 790
AUDJPY.r 1.9K
GBPCHF.r 1.5K
EURCAD.r 782
GBPAUD.r -1.4K
XAUUSD.r -880
NZDCAD.r 1K
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r 3
GBPJPY.r -3
GBPNZD.r 1K
EURJPY.r 484
CADCHF.r 413
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.42 USD
En kötü işlem: -308 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +203.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -228.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.01.07 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 02:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.17 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.14 09:11
No swaps are charged on the signal account
2024.06.13 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.06 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 00:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
