SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FPM2
Liji Chen

FPM2

Liji Chen
0 avis
181 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -59%
FPMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 749
Bénéfice trades:
1 143 (65.35%)
Perte trades:
606 (34.65%)
Meilleure transaction:
90.42 USD
Pire transaction:
-308.02 USD
Bénéfice brut:
12 772.29 USD (101 391 pips)
Perte brute:
-15 695.43 USD (101 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (203.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
372.58 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
30.26%
Charge de dépôt maximale:
8.42%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
648 (37.05%)
Courts trades:
1 101 (62.95%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.67 USD
Bénéfice moyen:
11.17 USD
Perte moyenne:
-25.90 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-228.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-609.20 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.36%
Prévision annuelle:
-4.70%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 952.47 USD
Maximal:
3 178.65 USD (61.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.18% (3 178.65 USD)
Par fonds propres:
14.21% (336.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.r 548
AUDCAD.r 317
EURNZD.r 180
NZDUSD.r 180
USDCAD.r 119
EURGBP.r 90
USDCHF.r 65
AUDUSD.r 44
EURCHF.r 36
USDJPY.r 33
GBPUSD.r 29
EURUSD.r 20
GBPCAD.r 20
AUDNZD.r 17
AUDJPY.r 15
GBPCHF.r 9
EURCAD.r 6
GBPAUD.r 5
XAUUSD.r 3
NZDCAD.r 3
CADJPY.r 2
AUDCHF.r 2
GBPJPY.r 2
GBPNZD.r 2
EURJPY.r 1
CADCHF.r 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.r -1.2K
AUDCAD.r 103
EURNZD.r -404
NZDUSD.r -675
USDCAD.r 122
EURGBP.r -16
USDCHF.r 218
AUDUSD.r -316
EURCHF.r -818
USDJPY.r -560
GBPUSD.r -120
EURUSD.r 16
GBPCAD.r 244
AUDNZD.r 68
AUDJPY.r 77
GBPCHF.r 226
EURCAD.r 66
GBPAUD.r 14
XAUUSD.r -11
NZDCAD.r 17
CADJPY.r 15
AUDCHF.r -2
GBPJPY.r 0
GBPNZD.r 12
EURJPY.r 7
CADCHF.r 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.r -2.1K
AUDCAD.r 3.7K
EURNZD.r -2.9K
NZDUSD.r -1.1K
USDCAD.r 1K
EURGBP.r -65
USDCHF.r 685
AUDUSD.r -1.6K
EURCHF.r -1.9K
USDJPY.r -2.7K
GBPUSD.r -2.2K
EURUSD.r 102
GBPCAD.r 2.7K
AUDNZD.r 790
AUDJPY.r 1.9K
GBPCHF.r 1.5K
EURCAD.r 782
GBPAUD.r -1.4K
XAUUSD.r -880
NZDCAD.r 1K
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r 3
GBPJPY.r -3
GBPNZD.r 1K
EURJPY.r 484
CADCHF.r 413
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.42 USD
Pire transaction: -308 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +203.59 USD
Perte consécutive maximale: -228.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.01.07 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 02:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.17 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.14 09:11
No swaps are charged on the signal account
2024.06.13 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.06 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 00:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FPM2
30 USD par mois
-59%
0
0
USD
2K
USD
181
96%
1 749
65%
30%
0.81
-1.67
USD
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.