Liji Chen

FPM2

Liji Chen
0 recensioni
182 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -59%
FPMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 750
Profit Trade:
1 144 (65.37%)
Loss Trade:
606 (34.63%)
Best Trade:
90.42 USD
Worst Trade:
-308.02 USD
Profitto lordo:
12 780.69 USD (101 983 pips)
Perdita lorda:
-15 695.43 USD (101 909 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (203.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
372.58 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
30.26%
Massimo carico di deposito:
8.42%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
649 (37.09%)
Short Trade:
1 101 (62.91%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.67 USD
Profitto medio:
11.17 USD
Perdita media:
-25.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-228.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-609.20 USD (6)
Crescita mensile:
-0.31%
Previsione annuale:
-3.73%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 952.47 USD
Massimale:
3 178.65 USD (61.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.18% (3 178.65 USD)
Per equità:
14.21% (336.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.r 548
AUDCAD.r 317
EURNZD.r 180
NZDUSD.r 180
USDCAD.r 119
EURGBP.r 90
USDCHF.r 65
AUDUSD.r 44
EURCHF.r 36
USDJPY.r 33
GBPUSD.r 29
GBPCAD.r 21
EURUSD.r 20
AUDNZD.r 17
AUDJPY.r 15
GBPCHF.r 9
EURCAD.r 6
GBPAUD.r 5
XAUUSD.r 3
NZDCAD.r 3
CADJPY.r 2
AUDCHF.r 2
GBPJPY.r 2
GBPNZD.r 2
EURJPY.r 1
CADCHF.r 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.r -1.2K
AUDCAD.r 103
EURNZD.r -404
NZDUSD.r -675
USDCAD.r 122
EURGBP.r -16
USDCHF.r 218
AUDUSD.r -316
EURCHF.r -818
USDJPY.r -560
GBPUSD.r -120
GBPCAD.r 252
EURUSD.r 16
AUDNZD.r 68
AUDJPY.r 77
GBPCHF.r 226
EURCAD.r 66
GBPAUD.r 14
XAUUSD.r -11
NZDCAD.r 17
CADJPY.r 15
AUDCHF.r -2
GBPJPY.r 0
GBPNZD.r 12
EURJPY.r 7
CADCHF.r 10
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.r -2.1K
AUDCAD.r 3.7K
EURNZD.r -2.9K
NZDUSD.r -1.1K
USDCAD.r 1K
EURGBP.r -65
USDCHF.r 685
AUDUSD.r -1.6K
EURCHF.r -1.9K
USDJPY.r -2.7K
GBPUSD.r -2.2K
GBPCAD.r 3.2K
EURUSD.r 102
AUDNZD.r 790
AUDJPY.r 1.9K
GBPCHF.r 1.5K
EURCAD.r 782
GBPAUD.r -1.4K
XAUUSD.r -880
NZDCAD.r 1K
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r 3
GBPJPY.r -3
GBPNZD.r 1K
EURJPY.r 484
CADCHF.r 413
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.42 USD
Worst Trade: -308 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +203.59 USD
Massima perdita consecutiva: -228.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.01.07 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.08 02:45
A large drawdown may occur on the account again
2024.06.17 19:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.14 09:11
No swaps are charged on the signal account
2024.06.13 00:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 03:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.06 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.01 00:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FPM2
30USD al mese
-59%
0
0
USD
2.1K
USD
182
96%
1 750
65%
30%
0.81
-1.67
USD
61%
1:500
