- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 634
Kârla kapanan işlemler:
1 723 (65.41%)
Zararla kapanan işlemler:
911 (34.59%)
En iyi işlem:
450.90 USD
En kötü işlem:
-428.55 USD
Brüt kâr:
21 220.14 USD (610 550 pips)
Brüt zarar:
-19 195.68 USD (703 555 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (271.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
555.01 USD (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
47.24%
Maks. mevduat yükü:
7.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
601 (22.82%)
Satış işlemleri:
2 033 (77.18%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
12.32 USD
Ortalama zarar:
-21.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 432.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 758.15 USD (7)
Aylık büyüme:
0.70%
Yıllık tahmin:
8.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 384.90 USD
Maksimum:
1 902.65 USD (17.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.31% (1 902.65 USD)
Varlığa göre:
27.74% (3 008.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2584
|XAUUSD
|49
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|67
|USDTRY
|-45
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|48K
|USDTRY
|-139K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +450.90 USD
En kötü işlem: -429 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +271.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 432.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 89
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|24.33 × 2927
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
194
0%
2 634
65%
47%
1.10
0.77
USD
USD
28%
1:400