Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 1 KohleCapitalMarkets-Live 0.00 × 35 Dukascopy-live-1 0.00 × 12 RoboForex-ECN-2 0.00 × 14 AltairInc-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.01 × 89 AdmiralMarkets-Live3 0.24 × 280 Swissquote-Live1 2.59 × 17 Swissquote-Live6 24.33 × 2927 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya