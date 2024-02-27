SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SimurgSQ
Nazmi Doganc

SimurgSQ

Nazmi Doganc
0 avis
Fiabilité
193 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 20%
Swissquote-Live6
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 633
Bénéfice trades:
1 722 (65.40%)
Perte trades:
911 (34.60%)
Meilleure transaction:
450.90 USD
Pire transaction:
-428.55 USD
Bénéfice brut:
21 216.26 USD (610 356 pips)
Perte brute:
-19 195.68 USD (703 555 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (271.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
555.01 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
47.24%
Charge de dépôt maximale:
7.65%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
600 (22.79%)
Courts trades:
2 033 (77.21%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
12.32 USD
Perte moyenne:
-21.07 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 432.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 758.15 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.67%
Prévision annuelle:
8.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 384.90 USD
Maximal:
1 902.65 USD (17.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.31% (1 902.65 USD)
Par fonds propres:
27.74% (3 008.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2583
XAUUSD 49
USDTRY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2K
XAUUSD 67
USDTRY -45
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.4K
XAUUSD 48K
USDTRY -139K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +450.90 USD
Pire transaction: -429 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +271.29 USD
Perte consécutive maximale: -1 432.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 89
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
24.33 × 2927
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SimurgSQ
30 USD par mois
20%
0
0
USD
13K
USD
193
0%
2 633
65%
47%
1.10
0.77
USD
28%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.