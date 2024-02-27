- Crescita
Trade:
2 634
Profit Trade:
1 723 (65.41%)
Loss Trade:
911 (34.59%)
Best Trade:
450.90 USD
Worst Trade:
-428.55 USD
Profitto lordo:
21 220.14 USD (610 550 pips)
Perdita lorda:
-19 195.68 USD (703 555 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (271.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
555.01 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
47.24%
Massimo carico di deposito:
7.65%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
601 (22.82%)
Short Trade:
2 033 (77.18%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
12.32 USD
Perdita media:
-21.07 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 432.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 758.15 USD (7)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 384.90 USD
Massimale:
1 902.65 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.31% (1 902.65 USD)
Per equità:
27.74% (3 008.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2584
|XAUUSD
|49
|USDTRY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2K
|XAUUSD
|67
|USDTRY
|-45
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|48K
|USDTRY
|-139K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +450.90 USD
Worst Trade: -429 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +271.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 432.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.01 × 89
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.24 × 280
|
Swissquote-Live1
|2.59 × 17
|
Swissquote-Live6
|24.33 × 2927
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
194
0%
2 634
65%
47%
1.10
0.77
USD
USD
28%
1:400