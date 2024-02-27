SegnaliSezioni
Nazmi Doganc

SimurgSQ

Nazmi Doganc
0 recensioni
Affidabilità
194 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 20%
Swissquote-Live6
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 634
Profit Trade:
1 723 (65.41%)
Loss Trade:
911 (34.59%)
Best Trade:
450.90 USD
Worst Trade:
-428.55 USD
Profitto lordo:
21 220.14 USD (610 550 pips)
Perdita lorda:
-19 195.68 USD (703 555 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (271.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
555.01 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
47.24%
Massimo carico di deposito:
7.65%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
601 (22.82%)
Short Trade:
2 033 (77.18%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
12.32 USD
Perdita media:
-21.07 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 432.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 758.15 USD (7)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 384.90 USD
Massimale:
1 902.65 USD (17.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.31% (1 902.65 USD)
Per equità:
27.74% (3 008.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2584
XAUUSD 49
USDTRY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2K
XAUUSD 67
USDTRY -45
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.2K
XAUUSD 48K
USDTRY -139K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +450.90 USD
Worst Trade: -429 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +271.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 432.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.01 × 89
AdmiralMarkets-Live3
0.24 × 280
Swissquote-Live1
2.59 × 17
Swissquote-Live6
24.33 × 2927
Non ci sono recensioni
2025.09.26 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
