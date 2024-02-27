- Büyüme
İşlemler:
5 065
Kârla kapanan işlemler:
3 162 (62.42%)
Zararla kapanan işlemler:
1 903 (37.57%)
En iyi işlem:
349.02 USD
En kötü işlem:
-534.40 USD
Brüt kâr:
30 069.59 USD (573 419 pips)
Brüt zarar:
-28 525.11 USD (567 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (681.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
681.03 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
75.13%
Maks. mevduat yükü:
11.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
1 304 (25.75%)
Satış işlemleri:
3 761 (74.25%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
9.51 USD
Ortalama zarar:
-14.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 910.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 910.23 USD (24)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
977.38 USD
Maksimum:
2 528.75 USD (115.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.77% (2 236.44 USD)
Varlığa göre:
38.31% (3 032.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5031
|XAUUSD
|26
|SUMMARY
|5
|USDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-186
|SUMMARY
|602
|USDJPY
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|26K
|XAUUSD
|-20K
|SUMMARY
|0
|USDJPY
|323
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 3
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.75 × 71
|
RoboForex-ECN-2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.91 × 66
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 23
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 646
|
ICMarkets-Live19
|1.11 × 148
|
ICMarketsSC-Live19
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|1.21 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|1.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live27
|1.37 × 124
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 26
|
ICMarketsSC-Live09
|1.45 × 281
|
ICMarketsSC-Live10
|1.48 × 207
|
MasariCapital-Live
|1.50 × 2
