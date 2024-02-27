- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 065
Profit Trade:
3 162 (62.42%)
Loss Trade:
1 903 (37.57%)
Best Trade:
349.02 USD
Worst Trade:
-534.40 USD
Profitto lordo:
30 069.59 USD (573 419 pips)
Perdita lorda:
-28 525.11 USD (567 676 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (681.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
681.03 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
75.13%
Massimo carico di deposito:
11.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 304 (25.75%)
Short Trade:
3 761 (74.25%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-14.99 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 910.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 910.23 USD (24)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
977.38 USD
Massimale:
2 528.75 USD (115.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.77% (2 236.44 USD)
Per equità:
38.31% (3 032.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5031
|XAUUSD
|26
|SUMMARY
|5
|USDJPY
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|-186
|SUMMARY
|602
|USDJPY
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26K
|XAUUSD
|-20K
|SUMMARY
|0
|USDJPY
|323
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +349.02 USD
Worst Trade: -534 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +681.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1 910.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 3
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.75 × 71
|
RoboForex-ECN-2
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.91 × 66
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|1.00 × 23
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 646
|
ICMarkets-Live19
|1.11 × 148
|
ICMarketsSC-Live19
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live22
|1.21 × 28
|
ICMarketsSC-Live14
|1.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live27
|1.37 × 124
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 26
|
ICMarketsSC-Live09
|1.45 × 281
|
ICMarketsSC-Live10
|1.48 × 207
|
MasariCapital-Live
|1.50 × 2
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Low risk but stable
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
213
0%
5 065
62%
75%
1.05
0.30
USD
USD
42%
1:500