Nazmi Doganc

SimurgIC

Nazmi Doganc
0 recensioni
Affidabilità
213 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 6%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 065
Profit Trade:
3 162 (62.42%)
Loss Trade:
1 903 (37.57%)
Best Trade:
349.02 USD
Worst Trade:
-534.40 USD
Profitto lordo:
30 069.59 USD (573 419 pips)
Perdita lorda:
-28 525.11 USD (567 676 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (681.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
681.03 USD (18)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
75.13%
Massimo carico di deposito:
11.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
1 304 (25.75%)
Short Trade:
3 761 (74.25%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
9.51 USD
Perdita media:
-14.99 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 910.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 910.23 USD (24)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
977.38 USD
Massimale:
2 528.75 USD (115.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.77% (2 236.44 USD)
Per equità:
38.31% (3 032.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 5031
XAUUSD 26
SUMMARY 5
USDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.1K
XAUUSD -186
SUMMARY 602
USDJPY 1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 26K
XAUUSD -20K
SUMMARY 0
USDJPY 323
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +349.02 USD
Worst Trade: -534 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +681.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1 910.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 3
EverestCM-Platform
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live20
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.75 × 71
RoboForex-ECN-2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.91 × 66
FPMarkets-Live
1.00 × 9
FPMarkets-Live2
1.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 23
TeleTrade-NoDealingDesk
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 646
ICMarkets-Live19
1.11 × 148
ICMarketsSC-Live19
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live22
1.21 × 28
ICMarketsSC-Live14
1.32 × 28
ICMarketsSC-Live27
1.37 × 124
ICMarkets-Live22
1.38 × 26
ICMarketsSC-Live09
1.45 × 281
ICMarketsSC-Live10
1.48 × 207
MasariCapital-Live
1.50 × 2
Low risk but stable
Non ci sono recensioni
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1438 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1428 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1351 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 06:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.26 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 970 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SimurgIC
30USD al mese
6%
0
0
USD
13K
USD
213
0%
5 065
62%
75%
1.05
0.30
USD
42%
1:500
Copia

