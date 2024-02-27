SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SimurgIC
Nazmi Doganc

SimurgIC

Nazmi Doganc
0 avis
Fiabilité
213 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 6%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 065
Bénéfice trades:
3 162 (62.42%)
Perte trades:
1 903 (37.57%)
Meilleure transaction:
349.02 USD
Pire transaction:
-534.40 USD
Bénéfice brut:
30 069.59 USD (573 419 pips)
Perte brute:
-28 525.11 USD (567 676 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (681.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
681.03 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
75.13%
Charge de dépôt maximale:
11.99%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
0.61
Longs trades:
1 304 (25.75%)
Courts trades:
3 761 (74.25%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
9.51 USD
Perte moyenne:
-14.99 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-1 910.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 910.23 USD (24)
Croissance mensuelle:
1.84%
Prévision annuelle:
22.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
977.38 USD
Maximal:
2 528.75 USD (115.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.77% (2 236.44 USD)
Par fonds propres:
38.31% (3 032.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 5031
XAUUSD 26
SUMMARY 5
USDJPY 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
XAUUSD -186
SUMMARY 602
USDJPY 1
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 26K
XAUUSD -20K
SUMMARY 0
USDJPY 323
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +349.02 USD
Pire transaction: -534 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +681.03 USD
Perte consécutive maximale: -1 910.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 3
EverestCM-Platform
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live20
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.75 × 71
RoboForex-ECN-2
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.91 × 66
FPMarkets-Live
1.00 × 9
FPMarkets-Live2
1.00 × 11
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 23
TeleTrade-NoDealingDesk
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 646
ICMarkets-Live19
1.11 × 148
ICMarketsSC-Live19
1.14 × 14
ICMarketsSC-Live22
1.21 × 28
ICMarketsSC-Live14
1.32 × 28
ICMarketsSC-Live27
1.37 × 124
ICMarkets-Live22
1.38 × 26
ICMarketsSC-Live09
1.45 × 281
ICMarketsSC-Live10
1.48 × 207
MasariCapital-Live
1.50 × 2
86 plus...
Low risk but stable
Aucun avis
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 07:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1438 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 23:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1428 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 03:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 10:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.07% of days out of 1351 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 06:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.05 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.26 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 970 days of the signal's entire lifetime.
