Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 6 0.00 × 3 EverestCM-Platform 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live20 0.17 × 18 ICMarketsSC-Live16 0.75 × 71 RoboForex-ECN-2 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.91 × 66 FPMarkets-Live 1.00 × 9 FPMarkets-Live2 1.00 × 11 ICMarketsSC-Live32 1.00 × 23 TeleTrade-NoDealingDesk 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 1.07 × 646 ICMarkets-Live19 1.11 × 148 ICMarketsSC-Live19 1.14 × 14 ICMarketsSC-Live22 1.21 × 28 ICMarketsSC-Live14 1.32 × 28 ICMarketsSC-Live27 1.37 × 124 ICMarkets-Live22 1.38 × 26 ICMarketsSC-Live09 1.45 × 281 ICMarketsSC-Live10 1.48 × 207 MasariCapital-Live 1.50 × 2 86 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou