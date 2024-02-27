SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JASON KSKD_8YR TMGM375
Yui Ming Wan

JASON KSKD_8YR TMGM375

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 98%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 697
Kârla kapanan işlemler:
3 616 (76.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 081 (23.01%)
En iyi işlem:
2 256.06 USD
En kötü işlem:
-435.80 USD
Brüt kâr:
43 881.20 USD (988 120 pips)
Brüt zarar:
-27 696.25 USD (958 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (65.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 284.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
7.27
Alış işlemleri:
2 373 (50.52%)
Satış işlemleri:
2 324 (49.48%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
3.45 USD
Ortalama kâr:
12.14 USD
Ortalama zarar:
-25.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 614.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 166.76 USD (7)
Aylık büyüme:
1.64%
Yıllık tahmin:
21.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 227.55 USD (6.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.84% (2 166.76 USD)
Varlığa göre:
74.13% (17 566.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1232
AUDCAD 980
NZDUSD 433
EURJPY 433
AUDUSD 335
GBPNZD 220
AUDCHF 197
NZDCAD 136
USDCHF 134
EURUSD 121
AUDJPY 115
USDCNH 97
USDCAD 82
AUDNZD 71
EURCHF 58
CADCHF 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.8K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 579
EURJPY 132
AUDUSD 3.4K
GBPNZD 1.3K
AUDCHF 1.3K
NZDCAD 676
USDCHF 2.4K
EURUSD 740
AUDJPY 991
USDCNH 15
USDCAD -212
AUDNZD 166
EURCHF 485
CADCHF 313
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -56K
AUDCAD 30K
NZDUSD -14K
EURJPY -4.1K
AUDUSD 31K
GBPNZD -21K
AUDCHF 12K
NZDCAD 9.4K
USDCHF 23K
EURUSD 17K
AUDJPY -38K
USDCNH 152
USDCAD -9.2K
AUDNZD 18K
EURCHF 15K
CADCHF 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 256.06 USD
En kötü işlem: -436 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +65.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 614.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 176
Exness-Real18
1.00 × 5
