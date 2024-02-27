SignauxSections
Yui Ming Wan

JASON KSKD_8YR TMGM375

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 98%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 697
Bénéfice trades:
3 616 (76.98%)
Perte trades:
1 081 (23.01%)
Meilleure transaction:
2 256.06 USD
Pire transaction:
-435.80 USD
Bénéfice brut:
43 881.20 USD (988 120 pips)
Perte brute:
-27 696.25 USD (958 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (65.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 284.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.92%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
7.27
Longs trades:
2 373 (50.52%)
Courts trades:
2 324 (49.48%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
3.45 USD
Bénéfice moyen:
12.14 USD
Perte moyenne:
-25.62 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 614.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 166.76 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.82%
Prévision annuelle:
21.96%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 227.55 USD (6.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.84% (2 166.76 USD)
Par fonds propres:
74.13% (17 566.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1232
AUDCAD 980
NZDUSD 433
EURJPY 433
AUDUSD 335
GBPNZD 220
AUDCHF 197
NZDCAD 136
USDCHF 134
EURUSD 121
AUDJPY 115
USDCNH 97
USDCAD 82
AUDNZD 71
EURCHF 58
CADCHF 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.8K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 579
EURJPY 132
AUDUSD 3.4K
GBPNZD 1.3K
AUDCHF 1.3K
NZDCAD 676
USDCHF 2.4K
EURUSD 740
AUDJPY 991
USDCNH 15
USDCAD -212
AUDNZD 166
EURCHF 485
CADCHF 313
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -56K
AUDCAD 30K
NZDUSD -14K
EURJPY -4.1K
AUDUSD 31K
GBPNZD -21K
AUDCHF 12K
NZDCAD 9.4K
USDCHF 23K
EURUSD 17K
AUDJPY -38K
USDCNH 152
USDCAD -9.2K
AUDNZD 18K
EURCHF 15K
CADCHF 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 256.06 USD
Pire transaction: -436 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +65.43 USD
Perte consécutive maximale: -1 614.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 176
Exness-Real18
1.00 × 5
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 10:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
