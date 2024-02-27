- Crescita
Trade:
4 697
Profit Trade:
3 616 (76.98%)
Loss Trade:
1 081 (23.01%)
Best Trade:
2 256.06 USD
Worst Trade:
-435.80 USD
Profitto lordo:
43 881.20 USD (988 120 pips)
Perdita lorda:
-27 696.25 USD (958 194 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (65.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 284.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.27
Long Trade:
2 373 (50.52%)
Short Trade:
2 324 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
3.45 USD
Profitto medio:
12.14 USD
Perdita media:
-25.62 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 614.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 166.76 USD (7)
Crescita mensile:
1.71%
Previsione annuale:
21.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 227.55 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.84% (2 166.76 USD)
Per equità:
74.13% (17 566.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1232
|AUDCAD
|980
|NZDUSD
|433
|EURJPY
|433
|AUDUSD
|335
|GBPNZD
|220
|AUDCHF
|197
|NZDCAD
|136
|USDCHF
|134
|EURUSD
|121
|AUDJPY
|115
|USDCNH
|97
|USDCAD
|82
|AUDNZD
|71
|EURCHF
|58
|CADCHF
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.8K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|579
|EURJPY
|132
|AUDUSD
|3.4K
|GBPNZD
|1.3K
|AUDCHF
|1.3K
|NZDCAD
|676
|USDCHF
|2.4K
|EURUSD
|740
|AUDJPY
|991
|USDCNH
|15
|USDCAD
|-212
|AUDNZD
|166
|EURCHF
|485
|CADCHF
|313
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-56K
|AUDCAD
|30K
|NZDUSD
|-14K
|EURJPY
|-4.1K
|AUDUSD
|31K
|GBPNZD
|-21K
|AUDCHF
|12K
|NZDCAD
|9.4K
|USDCHF
|23K
|EURUSD
|17K
|AUDJPY
|-38K
|USDCNH
|152
|USDCAD
|-9.2K
|AUDNZD
|18K
|EURCHF
|15K
|CADCHF
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +2 256.06 USD
Worst Trade: -436 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +65.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 614.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.18 × 176
|
Exness-Real18
|1.00 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
98%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
83
100%
4 697
76%
100%
1.58
3.45
USD
USD
74%
1:500