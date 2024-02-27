SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JASON KSKD_8YR TMGM375
Yui Ming Wan

JASON KSKD_8YR TMGM375

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 98%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 697
Profit Trade:
3 616 (76.98%)
Loss Trade:
1 081 (23.01%)
Best Trade:
2 256.06 USD
Worst Trade:
-435.80 USD
Profitto lordo:
43 881.20 USD (988 120 pips)
Perdita lorda:
-27 696.25 USD (958 194 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (65.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 284.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
7.27
Long Trade:
2 373 (50.52%)
Short Trade:
2 324 (49.48%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
3.45 USD
Profitto medio:
12.14 USD
Perdita media:
-25.62 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-1 614.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 166.76 USD (7)
Crescita mensile:
1.71%
Previsione annuale:
21.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 227.55 USD (6.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.84% (2 166.76 USD)
Per equità:
74.13% (17 566.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1232
AUDCAD 980
NZDUSD 433
EURJPY 433
AUDUSD 335
GBPNZD 220
AUDCHF 197
NZDCAD 136
USDCHF 134
EURUSD 121
AUDJPY 115
USDCNH 97
USDCAD 82
AUDNZD 71
EURCHF 58
CADCHF 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.8K
AUDCAD 2.1K
NZDUSD 579
EURJPY 132
AUDUSD 3.4K
GBPNZD 1.3K
AUDCHF 1.3K
NZDCAD 676
USDCHF 2.4K
EURUSD 740
AUDJPY 991
USDCNH 15
USDCAD -212
AUDNZD 166
EURCHF 485
CADCHF 313
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -56K
AUDCAD 30K
NZDUSD -14K
EURJPY -4.1K
AUDUSD 31K
GBPNZD -21K
AUDCHF 12K
NZDCAD 9.4K
USDCHF 23K
EURUSD 17K
AUDJPY -38K
USDCNH 152
USDCAD -9.2K
AUDNZD 18K
EURCHF 15K
CADCHF 19K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 256.06 USD
Worst Trade: -436 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +65.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 614.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 176
Exness-Real18
1.00 × 5
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.04.01 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 10:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 04:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 20:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 01:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
