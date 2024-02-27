SinyallerBölümler
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M TMGM250

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 83%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 692
Kârla kapanan işlemler:
2 842 (76.97%)
Zararla kapanan işlemler:
850 (23.02%)
En iyi işlem:
1 328.76 USD
En kötü işlem:
-1 262.86 USD
Brüt kâr:
21 207.27 USD (824 834 pips)
Brüt zarar:
-14 253.92 USD (808 360 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (41.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 636.16 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
206.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
4.45
Alış işlemleri:
1 842 (49.89%)
Satış işlemleri:
1 850 (50.11%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
7.46 USD
Ortalama zarar:
-16.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 246.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 262.86 USD (1)
Aylık büyüme:
1.91%
Yıllık tahmin:
24.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 562.94 USD (10.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.00% (1 562.94 USD)
Varlığa göre:
97.85% (10 941.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1139
AUDCAD 461
EURJPY 383
USDSGD 336
NZDUSD 284
AUDUSD 214
GBPNZD 189
AUDSGD 167
CHFJPY 139
AUDCHF 110
AUDJPY 103
USDCAD 81
EURCHF 64
CADCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.2K
AUDCAD 977
EURJPY 277
USDSGD 1.3K
NZDUSD 284
AUDUSD 946
GBPNZD 673
AUDSGD 153
CHFJPY 398
AUDCHF 574
AUDJPY 517
USDCAD -810
EURCHF 371
CADCHF 115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -9.1K
AUDCAD 38K
EURJPY 16K
USDSGD 21K
NZDUSD -11K
AUDUSD 23K
GBPNZD -29K
AUDSGD 12K
CHFJPY -23K
AUDCHF -6.9K
AUDJPY -27K
USDCAD -11K
EURCHF 18K
CADCHF 6.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 328.76 USD
En kötü işlem: -1 263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +41.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 246.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
0.67 × 3
