Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M TMGM250

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 83%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 690
Bénéfice trades:
2 841 (76.99%)
Perte trades:
849 (23.01%)
Meilleure transaction:
1 328.76 USD
Pire transaction:
-1 262.86 USD
Bénéfice brut:
21 202.48 USD (824 455 pips)
Perte brute:
-14 250.65 USD (807 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (41.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 636.16 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
206.29%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.45
Longs trades:
1 840 (49.86%)
Courts trades:
1 850 (50.14%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
7.46 USD
Perte moyenne:
-16.79 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 246.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 262.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 562.94 USD (10.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.00% (1 562.94 USD)
Par fonds propres:
97.85% (10 941.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1137
AUDCAD 461
EURJPY 383
USDSGD 336
NZDUSD 284
AUDUSD 214
GBPNZD 189
AUDSGD 167
CHFJPY 139
AUDCHF 110
AUDJPY 103
USDCAD 81
EURCHF 64
CADCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.2K
AUDCAD 977
EURJPY 277
USDSGD 1.3K
NZDUSD 284
AUDUSD 946
GBPNZD 673
AUDSGD 153
CHFJPY 398
AUDCHF 574
AUDJPY 517
USDCAD -810
EURCHF 371
CADCHF 115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -9K
AUDCAD 38K
EURJPY 16K
USDSGD 21K
NZDUSD -11K
AUDUSD 23K
GBPNZD -29K
AUDSGD 12K
CHFJPY -23K
AUDCHF -6.9K
AUDJPY -27K
USDCAD -11K
EURCHF 18K
CADCHF 6.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 328.76 USD
Pire transaction: -1 263 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +41.08 USD
Perte consécutive maximale: -1 246.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
0.67 × 3
Aucun avis
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 15:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 18:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 14:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
