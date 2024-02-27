SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M TMGM250

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 83%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 692
Profit Trade:
2 842 (76.97%)
Loss Trade:
850 (23.02%)
Best Trade:
1 328.76 USD
Worst Trade:
-1 262.86 USD
Profitto lordo:
21 207.27 USD (824 834 pips)
Perdita lorda:
-14 253.92 USD (808 360 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (41.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 636.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
206.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.45
Long Trade:
1 842 (49.89%)
Short Trade:
1 850 (50.11%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-16.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 246.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 262.86 USD (1)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
24.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 562.94 USD (10.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.00% (1 562.94 USD)
Per equità:
97.85% (10 941.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1139
AUDCAD 461
EURJPY 383
USDSGD 336
NZDUSD 284
AUDUSD 214
GBPNZD 189
AUDSGD 167
CHFJPY 139
AUDCHF 110
AUDJPY 103
USDCAD 81
EURCHF 64
CADCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.2K
AUDCAD 977
EURJPY 277
USDSGD 1.3K
NZDUSD 284
AUDUSD 946
GBPNZD 673
AUDSGD 153
CHFJPY 398
AUDCHF 574
AUDJPY 517
USDCAD -810
EURCHF 371
CADCHF 115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -9.1K
AUDCAD 38K
EURJPY 16K
USDSGD 21K
NZDUSD -11K
AUDUSD 23K
GBPNZD -29K
AUDSGD 12K
CHFJPY -23K
AUDCHF -6.9K
AUDJPY -27K
USDCAD -11K
EURCHF 18K
CADCHF 6.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 328.76 USD
Worst Trade: -1 263 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.08 USD
Massima perdita consecutiva: -1 246.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.16 × 205
Exness-Real18
0.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 08:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.27 15:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 08:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 03:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 01:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 23:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 22:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 20:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 18:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 16:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 14:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZACK RLKS_10YR_1M TMGM250
30USD al mese
83%
0
0
USD
10K
USD
83
100%
3 692
76%
100%
1.48
1.88
USD
98%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.