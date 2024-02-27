- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 692
Profit Trade:
2 842 (76.97%)
Loss Trade:
850 (23.02%)
Best Trade:
1 328.76 USD
Worst Trade:
-1 262.86 USD
Profitto lordo:
21 207.27 USD (824 834 pips)
Perdita lorda:
-14 253.92 USD (808 360 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (41.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 636.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
206.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.45
Long Trade:
1 842 (49.89%)
Short Trade:
1 850 (50.11%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
7.46 USD
Perdita media:
-16.77 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 246.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 262.86 USD (1)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
24.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 562.94 USD (10.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.00% (1 562.94 USD)
Per equità:
97.85% (10 941.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1139
|AUDCAD
|461
|EURJPY
|383
|USDSGD
|336
|NZDUSD
|284
|AUDUSD
|214
|GBPNZD
|189
|AUDSGD
|167
|CHFJPY
|139
|AUDCHF
|110
|AUDJPY
|103
|USDCAD
|81
|EURCHF
|64
|CADCHF
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.2K
|AUDCAD
|977
|EURJPY
|277
|USDSGD
|1.3K
|NZDUSD
|284
|AUDUSD
|946
|GBPNZD
|673
|AUDSGD
|153
|CHFJPY
|398
|AUDCHF
|574
|AUDJPY
|517
|USDCAD
|-810
|EURCHF
|371
|CADCHF
|115
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-9.1K
|AUDCAD
|38K
|EURJPY
|16K
|USDSGD
|21K
|NZDUSD
|-11K
|AUDUSD
|23K
|GBPNZD
|-29K
|AUDSGD
|12K
|CHFJPY
|-23K
|AUDCHF
|-6.9K
|AUDJPY
|-27K
|USDCAD
|-11K
|EURCHF
|18K
|CADCHF
|6.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 328.76 USD
Worst Trade: -1 263 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.08 USD
Massima perdita consecutiva: -1 246.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.16 × 205
|
Exness-Real18
|0.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
83%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
83
100%
3 692
76%
100%
1.48
1.88
USD
USD
98%
1:500