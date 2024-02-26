- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|119
|GBPCAD
|79
|EURCAD
|78
|AUDNZD
|78
|NZDCAD
|71
|EURNZD
|58
|CADCHF
|55
|AUDCAD
|33
|CHFJPY
|15
|CADJPY
|14
|GBPCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|524
|GBPCAD
|280
|EURCAD
|261
|AUDNZD
|189
|NZDCAD
|367
|EURNZD
|232
|CADCHF
|174
|AUDCAD
|129
|CHFJPY
|106
|CADJPY
|91
|GBPCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|5.1K
|GBPCAD
|-8.3K
|EURCAD
|-235
|AUDNZD
|5.8K
|NZDCAD
|4.8K
|EURNZD
|3.9K
|CADCHF
|4.7K
|AUDCAD
|3.9K
|CHFJPY
|-846
|CADJPY
|2.5K
|GBPCHF
|304
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ranger EA is the advanced grid system which already works on demo accounts for years.
And now is Live on Real account.
Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make a profit.
USD
EUR
EUR