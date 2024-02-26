SinyallerBölümler
Milan Zivanovic

Ranger Protector

Milan Zivanovic
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 43%
ICMarketsInternational-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
602
Kârla kapanan işlemler:
452 (75.08%)
Zararla kapanan işlemler:
150 (24.92%)
En iyi işlem:
464.26 EUR
En kötü işlem:
-301.42 EUR
Brüt kâr:
5 623.30 EUR (106 014 pips)
Brüt zarar:
-3 551.81 EUR (84 475 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (102.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
898.81 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
66.34%
Maks. mevduat yükü:
17.62%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
212 (35.22%)
Satış işlemleri:
390 (64.78%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
3.44 EUR
Ortalama kâr:
12.44 EUR
Ortalama zarar:
-23.68 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-875.03 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-875.03 EUR (10)
Aylık büyüme:
3.09%
Yıllık tahmin:
41.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.49 EUR
Maksimum:
879.74 EUR (14.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.39% (878.62 EUR)
Varlığa göre:
42.61% (2 598.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 119
GBPCAD 79
EURCAD 78
AUDNZD 78
NZDCAD 71
EURNZD 58
CADCHF 55
AUDCAD 33
CHFJPY 15
CADJPY 14
GBPCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 524
GBPCAD 280
EURCAD 261
AUDNZD 189
NZDCAD 367
EURNZD 232
CADCHF 174
AUDCAD 129
CHFJPY 106
CADJPY 91
GBPCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 5.1K
GBPCAD -8.3K
EURCAD -235
AUDNZD 5.8K
NZDCAD 4.8K
EURNZD 3.9K
CADCHF 4.7K
AUDCAD 3.9K
CHFJPY -846
CADJPY 2.5K
GBPCHF 304
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +464.26 EUR
En kötü işlem: -301 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +102.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -875.03 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
1.10 × 179
Ranger EA is the advanced grid system which already works on demo accounts for years.

And now is Live on Real account.

Link to the MT5 version

Link to the MT4 version

Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make a profit.


İnceleme yok
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 21:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 21:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 18:30
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.11.13 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.13 02:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.08 20:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.04 21:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.05 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.28 20:17
Share of trading days is too low
2024.02.28 20:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.28 19:16
Share of trading days is too low
2024.02.28 19:16
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.26 13:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.26 13:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.26 13:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.26 13:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.02.26 13:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ranger Protector
Ayda 39 USD
43%
0
0
USD
6.4K
EUR
82
99%
602
75%
66%
1.58
3.44
EUR
43%
1:500
