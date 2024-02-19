- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 283
Kârla kapanan işlemler:
1 854 (81.20%)
Zararla kapanan işlemler:
429 (18.79%)
En iyi işlem:
346.87 EUR
En kötü işlem:
-1 196.24 EUR
Brüt kâr:
5 955.09 EUR (197 907 pips)
Brüt zarar:
-8 032.18 EUR (199 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (34.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
379.25 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.63%
Maks. mevduat yükü:
110.27%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
1 114 (48.80%)
Satış işlemleri:
1 169 (51.20%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.91 EUR
Ortalama kâr:
3.21 EUR
Ortalama zarar:
-18.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-63.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 075.00 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.80%
Yıllık tahmin:
21.89%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 091.65 EUR
Maksimum:
4 675.90 EUR (162.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.76% (4 675.90 EUR)
Varlığa göre:
92.69% (3 203.99 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|921
|EURUSD
|880
|GBPNZD
|216
|GBPUSD
|134
|AUDCAD
|125
|XAUUSD
|3
|EURCHF
|2
|WTI
|1
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|870
|EURUSD
|-3K
|GBPNZD
|-524
|GBPUSD
|270
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|EURCHF
|6
|WTI
|1
|AUDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|24K
|EURUSD
|-40K
|GBPNZD
|-4.8K
|GBPUSD
|27K
|AUDCAD
|-5.1K
|XAUUSD
|295
|EURCHF
|261
|WTI
|6
|AUDCHF
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +346.87 EUR
En kötü işlem: -1 196 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +34.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -63.56 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 124
|
FPMarkets-Live2
|0.80 × 2615
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
BDSwissSC-Real01
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|1.95 × 506
|
TradeNation-LiveBravo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|2.11 × 27
|
ICMarketsEU-Live17
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|2.72 × 18
|
Coinexx-Live
|2.76 × 21
|
Pepperstone-Edge03
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|3.33 × 12
|
Exness-Real28
|3.86 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live9
|3.89 × 65
|
Exness-Real7
|3.93 × 40
|
Tickmill-Live04
|4.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|4.53 × 36
|
Exness-Real16
|4.89 × 9
Manual EurUsd
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
309
EUR
EUR
148
45%
2 283
81%
98%
0.74
-0.91
EUR
EUR
95%
1:500