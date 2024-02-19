SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Baobab
Luca Cingolani

Baobab

Luca Cingolani
0 inceleme
148 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 -68%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 283
Kârla kapanan işlemler:
1 854 (81.20%)
Zararla kapanan işlemler:
429 (18.79%)
En iyi işlem:
346.87 EUR
En kötü işlem:
-1 196.24 EUR
Brüt kâr:
5 955.09 EUR (197 907 pips)
Brüt zarar:
-8 032.18 EUR (199 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (34.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
379.25 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
97.63%
Maks. mevduat yükü:
110.27%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
1 114 (48.80%)
Satış işlemleri:
1 169 (51.20%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.91 EUR
Ortalama kâr:
3.21 EUR
Ortalama zarar:
-18.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-63.56 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 075.00 EUR (3)
Aylık büyüme:
1.80%
Yıllık tahmin:
21.89%
Algo alım-satım:
45%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 091.65 EUR
Maksimum:
4 675.90 EUR (162.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.76% (4 675.90 EUR)
Varlığa göre:
92.69% (3 203.99 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 921
EURUSD 880
GBPNZD 216
GBPUSD 134
AUDCAD 125
XAUUSD 3
EURCHF 2
WTI 1
AUDCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 870
EURUSD -3K
GBPNZD -524
GBPUSD 270
AUDCAD 3
XAUUSD 3
EURCHF 6
WTI 1
AUDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 24K
EURUSD -40K
GBPNZD -4.8K
GBPUSD 27K
AUDCAD -5.1K
XAUUSD 295
EURCHF 261
WTI 6
AUDCHF 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +346.87 EUR
En kötü işlem: -1 196 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +34.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -63.56 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
FPMarkets-Live2
0.80 × 2615
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BDSwissSC-Real01
1.00 × 1
Exness-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.20 × 5
EightcapLtd-Real-4
1.95 × 506
TradeNation-LiveBravo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.11 × 27
ICMarketsEU-Live17
2.50 × 2
RoboForex-ECN-2
2.72 × 18
Coinexx-Live
2.76 × 21
Pepperstone-Edge03
3.00 × 1
RoboForex-ECN-3
3.33 × 12
Exness-Real28
3.86 × 28
TMGM.TradeMax-Live9
3.89 × 65
Exness-Real7
3.93 × 40
Tickmill-Live04
4.00 × 1
FPMarkets-Live3
4.53 × 36
Exness-Real16
4.89 × 9
20 daha fazla...
Manual EurUsd 
İnceleme yok
2025.09.29 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 21:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.28 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 05:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 21:55
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.17% of days out of 944 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 07:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Baobab
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
309
EUR
148
45%
2 283
81%
98%
0.74
-0.91
EUR
95%
1:500
Kopyala

