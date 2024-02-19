- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 283
Profit Trade:
1 854 (81.20%)
Loss Trade:
429 (18.79%)
Best Trade:
346.87 EUR
Worst Trade:
-1 196.24 EUR
Profitto lordo:
5 955.09 EUR (197 907 pips)
Perdita lorda:
-8 032.18 EUR (199 621 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (34.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
379.25 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.63%
Massimo carico di deposito:
110.27%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
1 114 (48.80%)
Short Trade:
1 169 (51.20%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.91 EUR
Profitto medio:
3.21 EUR
Perdita media:
-18.72 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-63.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 075.00 EUR (3)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
21.89%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 091.65 EUR
Massimale:
4 675.90 EUR (162.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.76% (4 675.90 EUR)
Per equità:
92.69% (3 203.99 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|921
|EURUSD
|880
|GBPNZD
|216
|GBPUSD
|134
|AUDCAD
|125
|XAUUSD
|3
|EURCHF
|2
|WTI
|1
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|870
|EURUSD
|-3K
|GBPNZD
|-524
|GBPUSD
|270
|AUDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|EURCHF
|6
|WTI
|1
|AUDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|24K
|EURUSD
|-40K
|GBPNZD
|-4.8K
|GBPUSD
|27K
|AUDCAD
|-5.1K
|XAUUSD
|295
|EURCHF
|261
|WTI
|6
|AUDCHF
|14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +346.87 EUR
Worst Trade: -1 196 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -63.56 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live15
|0.80 × 124
|
FPMarkets-Live2
|0.80 × 2615
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
BDSwissSC-Real01
|1.00 × 1
|
Exness-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|1.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|1.95 × 506
|
TradeNation-LiveBravo
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|2.11 × 27
|
ICMarketsEU-Live17
|2.50 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|2.72 × 18
|
Coinexx-Live
|2.76 × 21
|
Pepperstone-Edge03
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|3.33 × 12
|
Exness-Real28
|3.86 × 28
|
TMGM.TradeMax-Live9
|3.89 × 65
|
Exness-Real7
|3.93 × 40
|
Tickmill-Live04
|4.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|4.53 × 36
|
Exness-Real16
|4.89 × 9
20 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Manual EurUsd
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-68%
0
0
USD
USD
309
EUR
EUR
148
45%
2 283
81%
98%
0.74
-0.91
EUR
EUR
95%
1:500