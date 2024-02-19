SegnaliSezioni
Luca Cingolani

Baobab

Luca Cingolani
0 recensioni
148 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 -68%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 283
Profit Trade:
1 854 (81.20%)
Loss Trade:
429 (18.79%)
Best Trade:
346.87 EUR
Worst Trade:
-1 196.24 EUR
Profitto lordo:
5 955.09 EUR (197 907 pips)
Perdita lorda:
-8 032.18 EUR (199 621 pips)
Vincite massime consecutive:
89 (34.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
379.25 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.63%
Massimo carico di deposito:
110.27%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
1 114 (48.80%)
Short Trade:
1 169 (51.20%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.91 EUR
Profitto medio:
3.21 EUR
Perdita media:
-18.72 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-63.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 075.00 EUR (3)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
21.89%
Algo trading:
45%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 091.65 EUR
Massimale:
4 675.90 EUR (162.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.76% (4 675.90 EUR)
Per equità:
92.69% (3 203.99 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 921
EURUSD 880
GBPNZD 216
GBPUSD 134
AUDCAD 125
XAUUSD 3
EURCHF 2
WTI 1
AUDCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 870
EURUSD -3K
GBPNZD -524
GBPUSD 270
AUDCAD 3
XAUUSD 3
EURCHF 6
WTI 1
AUDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 24K
EURUSD -40K
GBPNZD -4.8K
GBPUSD 27K
AUDCAD -5.1K
XAUUSD 295
EURCHF 261
WTI 6
AUDCHF 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +346.87 EUR
Worst Trade: -1 196 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -63.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
FPMarkets-Live2
0.80 × 2615
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BDSwissSC-Real01
1.00 × 1
Exness-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.20 × 5
EightcapLtd-Real-4
1.95 × 506
TradeNation-LiveBravo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.11 × 27
ICMarketsEU-Live17
2.50 × 2
RoboForex-ECN-2
2.72 × 18
Coinexx-Live
2.76 × 21
Pepperstone-Edge03
3.00 × 1
RoboForex-ECN-3
3.33 × 12
Exness-Real28
3.86 × 28
TMGM.TradeMax-Live9
3.89 × 65
Exness-Real7
3.93 × 40
Tickmill-Live04
4.00 × 1
FPMarkets-Live3
4.53 × 36
Exness-Real16
4.89 × 9
20 più
Manual EurUsd 
Non ci sono recensioni
2025.09.29 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 21:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.28 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 05:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 21:55
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.17% of days out of 944 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 07:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
