Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31 0.00 × 4 EGlobalTrade-Classic3 0.60 × 5 ICMarketsSC-Live16 0.67 × 21 ICMarketsSC-Live15 0.80 × 124 FPMarkets-Live2 0.80 × 2615 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 1.00 × 1 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 BDSwissSC-Real01 1.00 × 1 Exness-Real 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 1.20 × 5 EightcapLtd-Real-4 1.95 × 506 TradeNation-LiveBravo 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 2.11 × 27 ICMarketsEU-Live17 2.50 × 2 RoboForex-ECN-2 2.72 × 18 Coinexx-Live 2.76 × 21 Pepperstone-Edge03 3.00 × 1 RoboForex-ECN-3 3.33 × 12 Exness-Real28 3.86 × 28 TMGM.TradeMax-Live9 3.89 × 65 Exness-Real7 3.93 × 40 Tickmill-Live04 4.00 × 1 FPMarkets-Live3 4.53 × 36 Exness-Real16 4.89 × 9 20 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou