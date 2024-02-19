SignauxSections
Luca Cingolani

Baobab

Luca Cingolani
0 avis
148 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 -68%
FPMarkets-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 283
Bénéfice trades:
1 854 (81.20%)
Perte trades:
429 (18.79%)
Meilleure transaction:
346.87 EUR
Pire transaction:
-1 196.24 EUR
Bénéfice brut:
5 955.09 EUR (197 907 pips)
Perte brute:
-8 032.18 EUR (199 621 pips)
Gains consécutifs maximales:
89 (34.03 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
379.25 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
97.63%
Charge de dépôt maximale:
110.27%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
1 114 (48.80%)
Courts trades:
1 169 (51.20%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-0.91 EUR
Bénéfice moyen:
3.21 EUR
Perte moyenne:
-18.72 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-63.56 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2 075.00 EUR (3)
Croissance mensuelle:
1.80%
Prévision annuelle:
21.89%
Algo trading:
45%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 091.65 EUR
Maximal:
4 675.90 EUR (162.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.76% (4 675.90 EUR)
Par fonds propres:
92.69% (3 203.99 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 921
EURUSD 880
GBPNZD 216
GBPUSD 134
AUDCAD 125
XAUUSD 3
EURCHF 2
WTI 1
AUDCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 870
EURUSD -3K
GBPNZD -524
GBPUSD 270
AUDCAD 3
XAUUSD 3
EURCHF 6
WTI 1
AUDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 24K
EURUSD -40K
GBPNZD -4.8K
GBPUSD 27K
AUDCAD -5.1K
XAUUSD 295
EURCHF 261
WTI 6
AUDCHF 14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +346.87 EUR
Pire transaction: -1 196 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +34.03 EUR
Perte consécutive maximale: -63.56 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 4
EGlobalTrade-Classic3
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live15
0.80 × 124
FPMarkets-Live2
0.80 × 2615
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
BDSwissSC-Real01
1.00 × 1
Exness-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
1.20 × 5
EightcapLtd-Real-4
1.95 × 506
TradeNation-LiveBravo
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
2.11 × 27
ICMarketsEU-Live17
2.50 × 2
RoboForex-ECN-2
2.72 × 18
Coinexx-Live
2.76 × 21
Pepperstone-Edge03
3.00 × 1
RoboForex-ECN-3
3.33 × 12
Exness-Real28
3.86 × 28
TMGM.TradeMax-Live9
3.89 × 65
Exness-Real7
3.93 × 40
Tickmill-Live04
4.00 × 1
FPMarkets-Live3
4.53 × 36
Exness-Real16
4.89 × 9
20 plus...
Manual EurUsd 
Aucun avis
2025.09.29 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 21:10
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.28 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 23:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 05:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 21:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 21:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 21:55
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.17% of days out of 944 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 07:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.03 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
