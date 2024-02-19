- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 317
Kârla kapanan işlemler:
1 730 (74.66%)
Zararla kapanan işlemler:
587 (25.33%)
En iyi işlem:
275.56 EUR
En kötü işlem:
-396.47 EUR
Brüt kâr:
9 177.11 EUR (1 412 929 pips)
Brüt zarar:
-8 666.40 EUR (517 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (161.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
331.42 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.59%
Maks. mevduat yükü:
60.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
1 201 (51.83%)
Satış işlemleri:
1 116 (48.17%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.22 EUR
Ortalama kâr:
5.30 EUR
Ortalama zarar:
-14.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-28.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-809.81 EUR (4)
Aylık büyüme:
7.52%
Yıllık tahmin:
91.20%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 304.89 EUR
Maksimum:
1 967.08 EUR (90.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.70% (1 912.37 EUR)
Varlığa göre:
59.10% (552.67 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1018
|USDCAD
|332
|EURUSD
|295
|AUDCAD
|263
|AUDNZD
|136
|NZDUSD
|115
|NZDCAD
|101
|GBPCHF
|25
|BTCUSD
|25
|ETHUSD
|4
|USDJPY
|2
|XRPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|USDCAD
|547
|EURUSD
|275
|AUDCAD
|372
|AUDNZD
|135
|NZDUSD
|264
|NZDCAD
|167
|GBPCHF
|36
|BTCUSD
|-125
|ETHUSD
|6
|USDJPY
|6
|XRPUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-47K
|USDCAD
|18K
|EURUSD
|8.5K
|AUDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|1.2K
|NZDUSD
|2.9K
|NZDCAD
|3K
|GBPCHF
|2.2K
|BTCUSD
|899K
|ETHUSD
|4K
|USDJPY
|374
|XRPUSD
|-240
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +275.56 EUR
En kötü işlem: -396 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +161.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.67 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 6
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.60 × 10
|
RannForex-Server
|1.04 × 27
|
ICTrading-MT5-4
|1.30 × 659
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.75 × 217
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 6876
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.97 × 74
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.18 × 4491
|
Exness-MT5Real3
|2.24 × 192
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.33 × 9
|
GoMarkets-Live
|2.64 × 149
|
TitanFX-MT5-01
|2.69 × 85
|
TickmillUK-Live
|2.80 × 5
|
Tickmill-Live
|2.85 × 13
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 3
|
Axiory-Live
|3.04 × 82
|
Exness-MT5Real
|3.18 × 11
|
FusionMarkets-Live
|3.24 × 433
|
Hankotrade-Live
|3.27 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
142
90%
2 317
74%
64%
1.05
0.22
EUR
EUR
59%
1:500