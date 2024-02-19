SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GPA PAI
Sam Wuyts

GPA PAI

Sam Wuyts
0 inceleme
Güvenilirlik
142 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 43%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 317
Kârla kapanan işlemler:
1 730 (74.66%)
Zararla kapanan işlemler:
587 (25.33%)
En iyi işlem:
275.56 EUR
En kötü işlem:
-396.47 EUR
Brüt kâr:
9 177.11 EUR (1 412 929 pips)
Brüt zarar:
-8 666.40 EUR (517 917 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (161.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
331.42 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
63.59%
Maks. mevduat yükü:
60.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
1 201 (51.83%)
Satış işlemleri:
1 116 (48.17%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.22 EUR
Ortalama kâr:
5.30 EUR
Ortalama zarar:
-14.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-28.67 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-809.81 EUR (4)
Aylık büyüme:
7.52%
Yıllık tahmin:
91.20%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 304.89 EUR
Maksimum:
1 967.08 EUR (90.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.70% (1 912.37 EUR)
Varlığa göre:
59.10% (552.67 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1018
USDCAD 332
EURUSD 295
AUDCAD 263
AUDNZD 136
NZDUSD 115
NZDCAD 101
GBPCHF 25
BTCUSD 25
ETHUSD 4
USDJPY 2
XRPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
USDCAD 547
EURUSD 275
AUDCAD 372
AUDNZD 135
NZDUSD 264
NZDCAD 167
GBPCHF 36
BTCUSD -125
ETHUSD 6
USDJPY 6
XRPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -47K
USDCAD 18K
EURUSD 8.5K
AUDCAD 3.3K
AUDNZD 1.2K
NZDUSD 2.9K
NZDCAD 3K
GBPCHF 2.2K
BTCUSD 899K
ETHUSD 4K
USDJPY 374
XRPUSD -240
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +275.56 EUR
En kötü işlem: -396 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +161.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.67 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 6
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.60 × 10
RannForex-Server
1.04 × 27
ICTrading-MT5-4
1.30 × 659
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
MilliyFXGlobal-Server
1.75 × 217
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 6876
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
ICMarketsSC-MT5-2
2.18 × 4491
Exness-MT5Real3
2.24 × 192
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.33 × 9
GoMarkets-Live
2.64 × 149
TitanFX-MT5-01
2.69 × 85
TickmillUK-Live
2.80 × 5
Tickmill-Live
2.85 × 13
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Axiory-Live
3.04 × 82
Exness-MT5Real
3.18 × 11
FusionMarkets-Live
3.24 × 433
Hankotrade-Live
3.27 × 15
38 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.25 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 16:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.25 08:54
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 02:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.08.02 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.02 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.04.09 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GPA PAI
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
1.8K
EUR
142
90%
2 317
74%
64%
1.05
0.22
EUR
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.