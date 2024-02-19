SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GPA PAI
Sam Wuyts

GPA PAI

Sam Wuyts
0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 43%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 317
Bénéfice trades:
1 730 (74.66%)
Perte trades:
587 (25.33%)
Meilleure transaction:
275.56 EUR
Pire transaction:
-396.47 EUR
Bénéfice brut:
9 177.11 EUR (1 412 929 pips)
Perte brute:
-8 666.36 EUR (517 917 pips)
Gains consécutifs maximales:
79 (161.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
331.42 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
63.59%
Charge de dépôt maximale:
60.56%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
1 201 (51.83%)
Courts trades:
1 116 (48.17%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.22 EUR
Bénéfice moyen:
5.30 EUR
Perte moyenne:
-14.76 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-28.67 EUR)
Perte consécutive maximale:
-809.81 EUR (4)
Croissance mensuelle:
7.97%
Prévision annuelle:
96.66%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 304.89 EUR
Maximal:
1 967.08 EUR (90.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.70% (1 912.37 EUR)
Par fonds propres:
59.10% (552.67 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1018
USDCAD 332
EURUSD 295
AUDCAD 263
AUDNZD 136
NZDUSD 115
NZDCAD 101
GBPCHF 25
BTCUSD 25
ETHUSD 4
USDJPY 2
XRPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.1K
USDCAD 547
EURUSD 275
AUDCAD 372
AUDNZD 135
NZDUSD 264
NZDCAD 167
GBPCHF 36
BTCUSD -125
ETHUSD 6
USDJPY 6
XRPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -47K
USDCAD 18K
EURUSD 8.5K
AUDCAD 3.3K
AUDNZD 1.2K
NZDUSD 2.9K
NZDCAD 3K
GBPCHF 2.2K
BTCUSD 899K
ETHUSD 4K
USDJPY 374
XRPUSD -240
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +275.56 EUR
Pire transaction: -396 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +161.61 EUR
Perte consécutive maximale: -28.67 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 6
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.60 × 10
RannForex-Server
1.04 × 27
ICTrading-MT5-4
1.30 × 659
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
MilliyFXGlobal-Server
1.75 × 217
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 6876
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
ICMarketsSC-MT5-2
2.18 × 4491
Exness-MT5Real3
2.24 × 192
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.33 × 9
GoMarkets-Live
2.64 × 149
TitanFX-MT5-01
2.69 × 85
TickmillUK-Live
2.80 × 5
Tickmill-Live
2.85 × 13
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Axiory-Live
3.04 × 82
Exness-MT5Real
3.18 × 11
FusionMarkets-Live
3.24 × 433
Hankotrade-Live
3.27 × 15
38 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.05.25 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 16:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.25 08:54
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 02:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.08.02 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.02 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.04.09 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GPA PAI
30 USD par mois
43%
0
0
USD
1.8K
EUR
142
90%
2 317
74%
64%
1.05
0.22
EUR
59%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.