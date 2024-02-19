SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GPA PAI
Sam Wuyts

GPA PAI

Sam Wuyts
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 43%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 317
Profit Trade:
1 730 (74.66%)
Loss Trade:
587 (25.33%)
Best Trade:
275.56 EUR
Worst Trade:
-396.47 EUR
Profitto lordo:
9 177.11 EUR (1 412 929 pips)
Perdita lorda:
-8 666.40 EUR (517 917 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (161.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
331.42 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
63.59%
Massimo carico di deposito:
60.56%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.26
Long Trade:
1 201 (51.83%)
Short Trade:
1 116 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.22 EUR
Profitto medio:
5.30 EUR
Perdita media:
-14.76 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-28.67 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-809.81 EUR (4)
Crescita mensile:
7.81%
Previsione annuale:
96.66%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 304.89 EUR
Massimale:
1 967.08 EUR (90.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.70% (1 912.37 EUR)
Per equità:
59.10% (552.67 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1018
USDCAD 332
EURUSD 295
AUDCAD 263
AUDNZD 136
NZDUSD 115
NZDCAD 101
GBPCHF 25
BTCUSD 25
ETHUSD 4
USDJPY 2
XRPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.1K
USDCAD 547
EURUSD 275
AUDCAD 372
AUDNZD 135
NZDUSD 264
NZDCAD 167
GBPCHF 36
BTCUSD -125
ETHUSD 6
USDJPY 6
XRPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -47K
USDCAD 18K
EURUSD 8.5K
AUDCAD 3.3K
AUDNZD 1.2K
NZDUSD 2.9K
NZDCAD 3K
GBPCHF 2.2K
BTCUSD 899K
ETHUSD 4K
USDJPY 374
XRPUSD -240
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +275.56 EUR
Worst Trade: -396 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +161.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.67 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 6
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.60 × 10
RannForex-Server
1.04 × 27
ICTrading-MT5-4
1.30 × 659
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
MilliyFXGlobal-Server
1.75 × 217
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 6876
RazeGlobalMarkets-Server
1.97 × 74
ICMarketsSC-MT5-2
2.18 × 4491
Exness-MT5Real3
2.24 × 192
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.33 × 9
GoMarkets-Live
2.64 × 149
TitanFX-MT5-01
2.69 × 85
TickmillUK-Live
2.80 × 5
Tickmill-Live
2.85 × 13
StriforLLC-Live
3.00 × 3
Axiory-Live
3.04 × 82
Exness-MT5Real
3.18 × 11
FusionMarkets-Live
3.24 × 433
Hankotrade-Live
3.27 × 15
38 più
Non ci sono recensioni
2025.05.25 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 16:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.25 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.25 08:54
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.12 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.13 17:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 02:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.08.02 17:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.02 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.04.09 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 455 days of the signal's entire lifetime.
