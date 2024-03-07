Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 ICTrading-MT5-4 0.37 × 43 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 Exness-MT5Real10 0.50 × 8 FusionMarkets-Live 0.61 × 180 ICMarketsSC-MT5-4 0.80 × 5080 ICMarketsSC-MT5-2 0.89 × 5769 Alpari-MT5 1.04 × 54 ICMarketsSC-MT5 1.09 × 164 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 VantageInternational-Live 4 1.25 × 118 BlackBullMarkets-Live 1.26 × 34 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 Exness-MT5Real5 1.32 × 37 Opogroup-Server1 1.39 × 36 itexsys-Platform 1.43 × 7 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 OxSecurities-Live 1.50 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 TitanFX-MT5-01 1.96 × 27 38 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya