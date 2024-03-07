SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IC MT5 LH3
Heng Pei Liao

IC MT5 LH3

Heng Pei Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
124 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 208%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 106
Kârla kapanan işlemler:
779 (70.43%)
Zararla kapanan işlemler:
327 (29.57%)
En iyi işlem:
57.11 USD
En kötü işlem:
-182.78 USD
Brüt kâr:
5 080.98 USD (224 921 pips)
Brüt zarar:
-3 721.05 USD (173 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (212.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.02 USD (26)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
43.10%
Maks. mevduat yükü:
42.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
522 (47.20%)
Satış işlemleri:
584 (52.80%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
6.52 USD
Ortalama zarar:
-11.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-466.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-496.69 USD (4)
Aylık büyüme:
1.33%
Yıllık tahmin:
16.12%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.79 USD
Maksimum:
731.96 USD (16.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.84% (733.83 USD)
Varlığa göre:
48.69% (1 544.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 282
AUDCAD 265
AUDNZD 242
EURUSD 83
GBPCAD 66
GBPUSD 53
EURCAD 45
AUDUSD 33
USDCAD 25
EURGBP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 923
AUDCAD 314
AUDNZD -295
EURUSD -40
GBPCAD 122
GBPUSD 193
EURCAD -46
AUDUSD 134
USDCAD 37
EURGBP 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 21K
AUDCAD 6.8K
AUDNZD -3.1K
EURUSD -3.8K
GBPCAD 5.3K
GBPUSD 17K
EURCAD -5.2K
AUDUSD 5.5K
USDCAD 5.4K
EURGBP 1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.11 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +212.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -466.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
0.61 × 180
ICMarketsSC-MT5-4
0.80 × 5080
ICMarketsSC-MT5-2
0.89 × 5769
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 164
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.25 × 118
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.32 × 37
Opogroup-Server1
1.39 × 36
itexsys-Platform
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
TitanFX-MT5-01
1.96 × 27
38 daha fazla...
Check out 
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC MT5 LH3
Ayda 30 USD
208%
0
0
USD
2.7K
USD
124
94%
1 106
70%
43%
1.36
1.23
USD
49%
1:500
Kopyala

