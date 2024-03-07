- Büyüme
İşlemler:
1 106
Kârla kapanan işlemler:
779 (70.43%)
Zararla kapanan işlemler:
327 (29.57%)
En iyi işlem:
57.11 USD
En kötü işlem:
-182.78 USD
Brüt kâr:
5 080.98 USD (224 921 pips)
Brüt zarar:
-3 721.05 USD (173 867 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (212.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
267.02 USD (26)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
43.10%
Maks. mevduat yükü:
42.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.86
Alış işlemleri:
522 (47.20%)
Satış işlemleri:
584 (52.80%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
6.52 USD
Ortalama zarar:
-11.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-466.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-496.69 USD (4)
Aylık büyüme:
1.33%
Yıllık tahmin:
16.12%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.79 USD
Maksimum:
731.96 USD (16.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.84% (733.83 USD)
Varlığa göre:
48.69% (1 544.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|282
|AUDCAD
|265
|AUDNZD
|242
|EURUSD
|83
|GBPCAD
|66
|GBPUSD
|53
|EURCAD
|45
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|25
|EURGBP
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|923
|AUDCAD
|314
|AUDNZD
|-295
|EURUSD
|-40
|GBPCAD
|122
|GBPUSD
|193
|EURCAD
|-46
|AUDUSD
|134
|USDCAD
|37
|EURGBP
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURUSD
|-3.8K
|GBPCAD
|5.3K
|GBPUSD
|17K
|EURCAD
|-5.2K
|AUDUSD
|5.5K
|USDCAD
|5.4K
|EURGBP
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.11 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +212.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -466.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 180
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.80 × 5080
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.89 × 5769
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.09 × 164
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.25 × 118
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.32 × 37
|
Opogroup-Server1
|1.39 × 36
|
itexsys-Platform
|1.43 × 7
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|1.96 × 27
