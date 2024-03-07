SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IC MT5 LH3
Heng Pei Liao

IC MT5 LH3

Heng Pei Liao
0 avis
Fiabilité
124 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 205%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 098
Bénéfice trades:
772 (70.30%)
Perte trades:
326 (29.69%)
Meilleure transaction:
57.11 USD
Pire transaction:
-182.78 USD
Bénéfice brut:
5 054.44 USD (222 707 pips)
Perte brute:
-3 718.00 USD (173 717 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (212.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
267.02 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
43.10%
Charge de dépôt maximale:
42.14%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
517 (47.09%)
Courts trades:
581 (52.91%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
6.55 USD
Perte moyenne:
-11.40 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-466.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-496.69 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.48%
Prévision annuelle:
5.77%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.79 USD
Maximal:
731.96 USD (16.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.84% (733.83 USD)
Par fonds propres:
48.69% (1 544.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 282
AUDCAD 265
AUDNZD 240
EURUSD 82
GBPCAD 66
GBPUSD 49
EURCAD 45
AUDUSD 33
USDCAD 24
EURGBP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 923
AUDCAD 314
AUDNZD -299
EURUSD -42
GBPCAD 122
GBPUSD 175
EURCAD -46
AUDUSD 134
USDCAD 36
EURGBP 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 21K
AUDCAD 6.8K
AUDNZD -3.1K
EURUSD -4K
GBPCAD 5.3K
GBPUSD 16K
EURCAD -5.2K
AUDUSD 5.5K
USDCAD 5.3K
EURGBP 1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.11 USD
Pire transaction: -183 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +212.58 USD
Perte consécutive maximale: -466.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
0.61 × 180
ICMarketsSC-MT5-4
0.79 × 5073
ICMarketsSC-MT5-2
0.89 × 5769
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 164
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.25 × 118
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.32 × 37
Opogroup-Server1
1.39 × 36
itexsys-Platform
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
TitanFX-MT5-01
1.96 × 27
38 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Check out 
Aucun avis
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC MT5 LH3
30 USD par mois
205%
0
0
USD
2.7K
USD
124
94%
1 098
70%
43%
1.35
1.22
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.