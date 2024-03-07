Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 ICTrading-MT5-4 0.37 × 43 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 Exness-MT5Real10 0.50 × 8 FusionMarkets-Live 0.61 × 180 ICMarketsSC-MT5-4 0.79 × 5073 ICMarketsSC-MT5-2 0.89 × 5769 Alpari-MT5 1.04 × 54 ICMarketsSC-MT5 1.09 × 164 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 VantageInternational-Live 4 1.25 × 118 BlackBullMarkets-Live 1.26 × 34 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 Exness-MT5Real5 1.32 × 37 Opogroup-Server1 1.39 × 36 itexsys-Platform 1.43 × 7 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 OxSecurities-Live 1.50 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 TitanFX-MT5-01 1.96 × 27 38 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou