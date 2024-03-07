SegnaliSezioni
Heng Pei Liao

IC MT5 LH3

Heng Pei Liao
0 recensioni
Affidabilità
124 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 208%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 106
Profit Trade:
779 (70.43%)
Loss Trade:
327 (29.57%)
Best Trade:
57.11 USD
Worst Trade:
-182.78 USD
Profitto lordo:
5 080.98 USD (224 921 pips)
Perdita lorda:
-3 721.05 USD (173 867 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (212.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.02 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
43.10%
Massimo carico di deposito:
42.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
522 (47.20%)
Short Trade:
584 (52.80%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-11.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-466.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-496.69 USD (4)
Crescita mensile:
1.33%
Previsione annuale:
16.12%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
731.96 USD (16.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.84% (733.83 USD)
Per equità:
48.69% (1 544.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 282
AUDCAD 265
AUDNZD 242
EURUSD 83
GBPCAD 66
GBPUSD 53
EURCAD 45
AUDUSD 33
USDCAD 25
EURGBP 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 923
AUDCAD 314
AUDNZD -295
EURUSD -40
GBPCAD 122
GBPUSD 193
EURCAD -46
AUDUSD 134
USDCAD 37
EURGBP 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 21K
AUDCAD 6.8K
AUDNZD -3.1K
EURUSD -3.8K
GBPCAD 5.3K
GBPUSD 17K
EURCAD -5.2K
AUDUSD 5.5K
USDCAD 5.4K
EURGBP 1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.11 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +212.58 USD
Massima perdita consecutiva: -466.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.37 × 43
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 8
FusionMarkets-Live
0.61 × 180
ICMarketsSC-MT5-4
0.80 × 5080
ICMarketsSC-MT5-2
0.89 × 5769
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 164
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.25 × 118
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
Exness-MT5Real5
1.32 × 37
Opogroup-Server1
1.39 × 36
itexsys-Platform
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
TitanFX-MT5-01
1.96 × 27
38 più
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
No swaps are charged
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 07:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 03:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC MT5 LH3
30USD al mese
208%
0
0
USD
2.7K
USD
124
94%
1 106
70%
43%
1.36
1.23
USD
49%
1:500
Copia

