- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 106
Profit Trade:
779 (70.43%)
Loss Trade:
327 (29.57%)
Best Trade:
57.11 USD
Worst Trade:
-182.78 USD
Profitto lordo:
5 080.98 USD (224 921 pips)
Perdita lorda:
-3 721.05 USD (173 867 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (212.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.02 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
43.10%
Massimo carico di deposito:
42.14%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.86
Long Trade:
522 (47.20%)
Short Trade:
584 (52.80%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-11.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-466.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-496.69 USD (4)
Crescita mensile:
1.33%
Previsione annuale:
16.12%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.79 USD
Massimale:
731.96 USD (16.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.84% (733.83 USD)
Per equità:
48.69% (1 544.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|282
|AUDCAD
|265
|AUDNZD
|242
|EURUSD
|83
|GBPCAD
|66
|GBPUSD
|53
|EURCAD
|45
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|25
|EURGBP
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|923
|AUDCAD
|314
|AUDNZD
|-295
|EURUSD
|-40
|GBPCAD
|122
|GBPUSD
|193
|EURCAD
|-46
|AUDUSD
|134
|USDCAD
|37
|EURGBP
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|21K
|AUDCAD
|6.8K
|AUDNZD
|-3.1K
|EURUSD
|-3.8K
|GBPCAD
|5.3K
|GBPUSD
|17K
|EURCAD
|-5.2K
|AUDUSD
|5.5K
|USDCAD
|5.4K
|EURGBP
|1.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.11 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +212.58 USD
Massima perdita consecutiva: -466.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.37 × 43
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 180
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.80 × 5080
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.89 × 5769
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.09 × 164
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.25 × 118
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
Exness-MT5Real5
|1.32 × 37
|
Opogroup-Server1
|1.39 × 36
|
itexsys-Platform
|1.43 × 7
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|1.96 × 27
