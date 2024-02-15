- Büyüme
İşlemler:
21 046
Kârla kapanan işlemler:
15 836 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
5 210 (24.76%)
En iyi işlem:
483.63 USD
En kötü işlem:
-607.20 USD
Brüt kâr:
53 626.48 USD (2 443 171 pips)
Brüt zarar:
-43 707.31 USD (1 164 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (370.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 108.59 USD (43)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.52%
Maks. mevduat yükü:
68.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
333
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
10 065 (47.82%)
Satış işlemleri:
10 981 (52.18%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
3.39 USD
Ortalama zarar:
-8.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 299.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 415.36 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.84%
Yıllık tahmin:
-7.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.27 USD
Maksimum:
4 586.52 USD (35.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.52% (2 656.17 USD)
Varlığa göre:
46.11% (3 737.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5897
|NZDCAD
|5014
|AUDNZD
|4147
|EURUSD
|3946
|GBPCAD
|302
|USDCAD
|291
|AUDUSD
|289
|EURAUD
|264
|EURJPY
|232
|EURCHF
|117
|EURGBP
|116
|USDJPY
|116
|EURNZD
|115
|NZDUSD
|101
|EURCAD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|3.4K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|841
|EURUSD
|4K
|GBPCAD
|103
|USDCAD
|215
|AUDUSD
|151
|EURAUD
|92
|EURJPY
|107
|EURCHF
|31
|EURGBP
|73
|USDJPY
|-806
|EURNZD
|-1
|NZDUSD
|27
|EURCAD
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|299K
|NZDCAD
|306K
|AUDNZD
|234K
|EURUSD
|370K
|GBPCAD
|10K
|USDCAD
|24K
|AUDUSD
|18K
|EURAUD
|6.3K
|EURJPY
|11K
|EURCHF
|2.6K
|EURGBP
|5.9K
|USDJPY
|-16K
|EURNZD
|-231
|NZDUSD
|2.8K
|EURCAD
|4.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +483.63 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +370.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 299.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 11
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Panteon-Server
|0.00 × 9
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 32
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
191%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
101
100%
21 046
75%
100%
1.22
0.47
USD
USD
46%
1:200