Thai Doan Pham

Exness GIAPHAT No9

Thai Doan Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 191%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21 046
Kârla kapanan işlemler:
15 836 (75.24%)
Zararla kapanan işlemler:
5 210 (24.76%)
En iyi işlem:
483.63 USD
En kötü işlem:
-607.20 USD
Brüt kâr:
53 626.48 USD (2 443 171 pips)
Brüt zarar:
-43 707.31 USD (1 164 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
85 (370.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 108.59 USD (43)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.52%
Maks. mevduat yükü:
68.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
333
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
10 065 (47.82%)
Satış işlemleri:
10 981 (52.18%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
3.39 USD
Ortalama zarar:
-8.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 299.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 415.36 USD (15)
Aylık büyüme:
-0.84%
Yıllık tahmin:
-7.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.27 USD
Maksimum:
4 586.52 USD (35.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.52% (2 656.17 USD)
Varlığa göre:
46.11% (3 737.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 5897
NZDCAD 5014
AUDNZD 4147
EURUSD 3946
GBPCAD 302
USDCAD 291
AUDUSD 289
EURAUD 264
EURJPY 232
EURCHF 117
EURGBP 116
USDJPY 116
EURNZD 115
NZDUSD 101
EURCAD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 3.4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 841
EURUSD 4K
GBPCAD 103
USDCAD 215
AUDUSD 151
EURAUD 92
EURJPY 107
EURCHF 31
EURGBP 73
USDJPY -806
EURNZD -1
NZDUSD 27
EURCAD 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 299K
NZDCAD 306K
AUDNZD 234K
EURUSD 370K
GBPCAD 10K
USDCAD 24K
AUDUSD 18K
EURAUD 6.3K
EURJPY 11K
EURCHF 2.6K
EURGBP 5.9K
USDJPY -16K
EURNZD -231
NZDUSD 2.8K
EURCAD 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +483.63 USD
En kötü işlem: -607 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +370.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 299.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
NgelPartners-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 11
FXCC1-Live
0.00 × 19
Panteon-Server
0.00 × 9
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 32
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
531 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.14 20:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.87% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 20:23
No swaps are charged on the signal account
