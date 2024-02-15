SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Exness GIAPHAT No9
Thai Doan Pham

Exness GIAPHAT No9

Thai Doan Pham
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 191%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21 046
Profit Trade:
15 836 (75.24%)
Loss Trade:
5 210 (24.76%)
Best Trade:
483.63 USD
Worst Trade:
-607.20 USD
Profitto lordo:
53 626.48 USD (2 443 171 pips)
Perdita lorda:
-43 707.31 USD (1 164 630 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (370.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 108.59 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.52%
Massimo carico di deposito:
68.14%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
333
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
10 065 (47.82%)
Short Trade:
10 981 (52.18%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
3.39 USD
Perdita media:
-8.39 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 299.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 415.36 USD (15)
Crescita mensile:
-0.59%
Previsione annuale:
-7.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.27 USD
Massimale:
4 586.52 USD (35.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.52% (2 656.17 USD)
Per equità:
46.11% (3 737.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 5897
NZDCAD 5014
AUDNZD 4147
EURUSD 3946
GBPCAD 302
USDCAD 291
AUDUSD 289
EURAUD 264
EURJPY 232
EURCHF 117
EURGBP 116
USDJPY 116
EURNZD 115
NZDUSD 101
EURCAD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 3.4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 841
EURUSD 4K
GBPCAD 103
USDCAD 215
AUDUSD 151
EURAUD 92
EURJPY 107
EURCHF 31
EURGBP 73
USDJPY -806
EURNZD -1
NZDUSD 27
EURCAD 40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 299K
NZDCAD 306K
AUDNZD 234K
EURUSD 370K
GBPCAD 10K
USDCAD 24K
AUDUSD 18K
EURAUD 6.3K
EURJPY 11K
EURCHF 2.6K
EURGBP 5.9K
USDJPY -16K
EURNZD -231
NZDUSD 2.8K
EURCAD 4.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +483.63 USD
Worst Trade: -607 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +370.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 299.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
NgelPartners-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 11
FXCC1-Live
0.00 × 19
Panteon-Server
0.00 × 9
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 2
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 32
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
USGFX-Live2
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 6
531 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.14 20:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.87% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 20:23
No swaps are charged on the signal account
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.