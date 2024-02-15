- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21 046
Profit Trade:
15 836 (75.24%)
Loss Trade:
5 210 (24.76%)
Best Trade:
483.63 USD
Worst Trade:
-607.20 USD
Profitto lordo:
53 626.48 USD (2 443 171 pips)
Perdita lorda:
-43 707.31 USD (1 164 630 pips)
Vincite massime consecutive:
85 (370.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 108.59 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.52%
Massimo carico di deposito:
68.14%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
333
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
10 065 (47.82%)
Short Trade:
10 981 (52.18%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
3.39 USD
Perdita media:
-8.39 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 299.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 415.36 USD (15)
Crescita mensile:
-0.59%
Previsione annuale:
-7.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.27 USD
Massimale:
4 586.52 USD (35.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.52% (2 656.17 USD)
Per equità:
46.11% (3 737.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5897
|NZDCAD
|5014
|AUDNZD
|4147
|EURUSD
|3946
|GBPCAD
|302
|USDCAD
|291
|AUDUSD
|289
|EURAUD
|264
|EURJPY
|232
|EURCHF
|117
|EURGBP
|116
|USDJPY
|116
|EURNZD
|115
|NZDUSD
|101
|EURCAD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|3.4K
|NZDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|841
|EURUSD
|4K
|GBPCAD
|103
|USDCAD
|215
|AUDUSD
|151
|EURAUD
|92
|EURJPY
|107
|EURCHF
|31
|EURGBP
|73
|USDJPY
|-806
|EURNZD
|-1
|NZDUSD
|27
|EURCAD
|40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|299K
|NZDCAD
|306K
|AUDNZD
|234K
|EURUSD
|370K
|GBPCAD
|10K
|USDCAD
|24K
|AUDUSD
|18K
|EURAUD
|6.3K
|EURJPY
|11K
|EURCHF
|2.6K
|EURGBP
|5.9K
|USDJPY
|-16K
|EURNZD
|-231
|NZDUSD
|2.8K
|EURCAD
|4.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +483.63 USD
Worst Trade: -607 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +370.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1 299.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 11
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
Panteon-Server
|0.00 × 9
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 32
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
