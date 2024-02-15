SignauxSections
Thai Doan Pham

Exness GIAPHAT No9

Thai Doan Pham
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 189%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21 000
Bénéfice trades:
15 800 (75.23%)
Perte trades:
5 200 (24.76%)
Meilleure transaction:
483.63 USD
Pire transaction:
-607.20 USD
Bénéfice brut:
53 440.93 USD (2 435 829 pips)
Perte brute:
-43 621.48 USD (1 162 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
85 (370.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 108.59 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
99.52%
Charge de dépôt maximale:
68.14%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
304
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.14
Longs trades:
10 023 (47.73%)
Courts trades:
10 977 (52.27%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
3.38 USD
Perte moyenne:
-8.39 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 299.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 415.36 USD (15)
Croissance mensuelle:
-1.18%
Prévision annuelle:
-14.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
55.27 USD
Maximal:
4 586.52 USD (35.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.52% (2 656.17 USD)
Par fonds propres:
46.11% (3 737.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 5893
NZDCAD 5006
AUDNZD 4141
EURUSD 3925
GBPCAD 302
USDCAD 289
AUDUSD 287
EURAUD 263
EURJPY 232
EURCHF 117
EURGBP 116
USDJPY 116
EURNZD 114
NZDUSD 101
EURCAD 98
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 3.4K
NZDCAD 1.6K
AUDNZD 826
EURUSD 3.9K
GBPCAD 103
USDCAD 210
AUDUSD 149
EURAUD 92
EURJPY 107
EURCHF 31
EURGBP 73
USDJPY -806
EURNZD -15
NZDUSD 27
EURCAD 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 299K
NZDCAD 307K
AUDNZD 233K
EURUSD 367K
GBPCAD 10K
USDCAD 24K
AUDUSD 18K
EURAUD 6.2K
EURJPY 11K
EURCHF 2.6K
EURGBP 5.9K
USDJPY -16K
EURNZD -2.7K
NZDUSD 2.8K
EURCAD 4.3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +483.63 USD
Pire transaction: -607 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +370.81 USD
Perte consécutive maximale: -1 299.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.14 20:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 10:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.03 03:24
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.87% of days out of 596 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 08:03
No swaps are charged
2025.04.29 07:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 00:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 20:23
No swaps are charged on the signal account
