İşlemler:
1 379
Kârla kapanan işlemler:
716 (51.92%)
Zararla kapanan işlemler:
663 (48.08%)
En iyi işlem:
1 314.82 USD
En kötü işlem:
-398.46 USD
Brüt kâr:
17 344.68 USD (157 948 pips)
Brüt zarar:
-16 982.66 USD (158 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (140.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 500.55 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
51.38%
Maks. mevduat yükü:
14.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
511 (37.06%)
Satış işlemleri:
868 (62.94%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
24.22 USD
Ortalama zarar:
-25.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-39.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 556.97 USD (10)
Aylık büyüme:
-4.25%
Yıllık tahmin:
-51.63%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
4 506.81 USD (46.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.28% (4 506.81 USD)
Varlığa göre:
26.49% (5 076.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|323
|USDCAD
|152
|AUDUSD
|113
|EURUSD
|102
|CADCHF
|98
|CADJPY
|95
|AUDCAD
|85
|NZDCHF
|83
|USDCHF
|75
|USDJPY
|58
|NZDUSD
|50
|NZDJPY
|47
|EURNZD
|37
|AUDNZD
|17
|NZDCAD
|12
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|3
|GBPCHF
|3
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDSGD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|746
|AUDUSD
|1.1K
|EURUSD
|-419
|CADCHF
|65
|CADJPY
|-437
|AUDCAD
|148
|NZDCHF
|186
|USDCHF
|-781
|USDJPY
|-658
|NZDUSD
|-92
|NZDJPY
|-292
|EURNZD
|-217
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|348
|EURJPY
|-127
|AUDJPY
|204
|GBPCAD
|266
|EURGBP
|152
|GBPCHF
|-573
|CHFJPY
|-346
|GBPJPY
|320
|AUDCHF
|-7
|EURCHF
|-279
|EURCAD
|-238
|XAUUSD
|213
|GBPNZD
|-55
|USDSGD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-5.3K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|4.4K
|EURUSD
|2.3K
|CADCHF
|2.4K
|CADJPY
|-107
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCHF
|214
|USDCHF
|-2.6K
|USDJPY
|-6.7K
|NZDUSD
|-3K
|NZDJPY
|2.2K
|EURNZD
|214
|AUDNZD
|328
|NZDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-694
|AUDJPY
|603
|GBPCAD
|1.3K
|EURGBP
|79
|GBPCHF
|-828
|CHFJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-281
|EURCHF
|-194
|EURCAD
|-541
|XAUUSD
|1.9K
|GBPNZD
|-497
|USDSGD
|-26
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 314.82 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +140.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.22 × 447
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 301
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 82
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live05
|0.85 × 313
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 252
|
ICMarketsSC-Live20
|1.07 × 1000
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
Consistent growth profit, Low Drawdown, Easy Money.
Recommended minimum balance is $700 per 0.01 lot.
