SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Consistent Major Capital
sugeng purwanto

Consistent Major Capital

sugeng purwanto
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
ICMarketsSC-Live31
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 379
Kârla kapanan işlemler:
716 (51.92%)
Zararla kapanan işlemler:
663 (48.08%)
En iyi işlem:
1 314.82 USD
En kötü işlem:
-398.46 USD
Brüt kâr:
17 344.68 USD (157 948 pips)
Brüt zarar:
-16 982.66 USD (158 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (140.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 500.55 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
51.38%
Maks. mevduat yükü:
14.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
511 (37.06%)
Satış işlemleri:
868 (62.94%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
24.22 USD
Ortalama zarar:
-25.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-39.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 556.97 USD (10)
Aylık büyüme:
-4.25%
Yıllık tahmin:
-51.63%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
4 506.81 USD (46.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.28% (4 506.81 USD)
Varlığa göre:
26.49% (5 076.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 323
USDCAD 152
AUDUSD 113
EURUSD 102
CADCHF 98
CADJPY 95
AUDCAD 85
NZDCHF 83
USDCHF 75
USDJPY 58
NZDUSD 50
NZDJPY 47
EURNZD 37
AUDNZD 17
NZDCAD 12
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPCAD 3
EURGBP 3
GBPCHF 3
CHFJPY 3
GBPJPY 2
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURCAD 1
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.2K
USDCAD 746
AUDUSD 1.1K
EURUSD -419
CADCHF 65
CADJPY -437
AUDCAD 148
NZDCHF 186
USDCHF -781
USDJPY -658
NZDUSD -92
NZDJPY -292
EURNZD -217
AUDNZD 3
NZDCAD 348
EURJPY -127
AUDJPY 204
GBPCAD 266
EURGBP 152
GBPCHF -573
CHFJPY -346
GBPJPY 320
AUDCHF -7
EURCHF -279
EURCAD -238
XAUUSD 213
GBPNZD -55
USDSGD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -5.3K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 4.4K
EURUSD 2.3K
CADCHF 2.4K
CADJPY -107
AUDCAD 1.6K
NZDCHF 214
USDCHF -2.6K
USDJPY -6.7K
NZDUSD -3K
NZDJPY 2.2K
EURNZD 214
AUDNZD 328
NZDCAD 1.1K
EURJPY -694
AUDJPY 603
GBPCAD 1.3K
EURGBP 79
GBPCHF -828
CHFJPY -1.6K
GBPJPY 1.1K
AUDCHF -281
EURCHF -194
EURCAD -541
XAUUSD 1.9K
GBPNZD -497
USDSGD -26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 314.82 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +140.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 301
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 82
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live05
0.85 × 313
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 252
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 1000
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
121 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Consistent growth profit, Low Drawdown, Easy Money.

Recommended minimum balance is $700 per 0.01 lot.

İnceleme yok
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 17:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 13:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 18:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Consistent Major Capital
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
4.6K
USD
85
99%
1 379
51%
51%
1.02
0.26
USD
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.