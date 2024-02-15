SegnaliSezioni
sugeng purwanto

Consistent Major Capital

sugeng purwanto
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 3%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 379
Profit Trade:
716 (51.92%)
Loss Trade:
663 (48.08%)
Best Trade:
1 314.82 USD
Worst Trade:
-398.46 USD
Profitto lordo:
17 344.68 USD (157 948 pips)
Perdita lorda:
-16 982.66 USD (158 566 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (140.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 500.55 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.38%
Massimo carico di deposito:
14.13%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
511 (37.06%)
Short Trade:
868 (62.94%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
24.22 USD
Perdita media:
-25.61 USD
Massime perdite consecutive:
100 (-39.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 556.97 USD (10)
Crescita mensile:
-4.25%
Previsione annuale:
-51.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
4 506.81 USD (46.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.28% (4 506.81 USD)
Per equità:
26.49% (5 076.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 323
USDCAD 152
AUDUSD 113
EURUSD 102
CADCHF 98
CADJPY 95
AUDCAD 85
NZDCHF 83
USDCHF 75
USDJPY 58
NZDUSD 50
NZDJPY 47
EURNZD 37
AUDNZD 17
NZDCAD 12
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPCAD 3
EURGBP 3
GBPCHF 3
CHFJPY 3
GBPJPY 2
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURCAD 1
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.2K
USDCAD 746
AUDUSD 1.1K
EURUSD -419
CADCHF 65
CADJPY -437
AUDCAD 148
NZDCHF 186
USDCHF -781
USDJPY -658
NZDUSD -92
NZDJPY -292
EURNZD -217
AUDNZD 3
NZDCAD 348
EURJPY -127
AUDJPY 204
GBPCAD 266
EURGBP 152
GBPCHF -573
CHFJPY -346
GBPJPY 320
AUDCHF -7
EURCHF -279
EURCAD -238
XAUUSD 213
GBPNZD -55
USDSGD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -5.3K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 4.4K
EURUSD 2.3K
CADCHF 2.4K
CADJPY -107
AUDCAD 1.6K
NZDCHF 214
USDCHF -2.6K
USDJPY -6.7K
NZDUSD -3K
NZDJPY 2.2K
EURNZD 214
AUDNZD 328
NZDCAD 1.1K
EURJPY -694
AUDJPY 603
GBPCAD 1.3K
EURGBP 79
GBPCHF -828
CHFJPY -1.6K
GBPJPY 1.1K
AUDCHF -281
EURCHF -194
EURCAD -541
XAUUSD 1.9K
GBPNZD -497
USDSGD -26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 314.82 USD
Worst Trade: -398 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +140.90 USD
Massima perdita consecutiva: -39.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 301
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 82
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live05
0.85 × 313
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 252
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 1000
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
121 più
Consistent growth profit, Low Drawdown, Easy Money.

Recommended minimum balance is $700 per 0.01 lot.

Non ci sono recensioni
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 17:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 13:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 18:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Consistent Major Capital
30USD al mese
3%
0
0
USD
4.6K
USD
85
99%
1 379
51%
51%
1.02
0.26
USD
26%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.