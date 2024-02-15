- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 379
Profit Trade:
716 (51.92%)
Loss Trade:
663 (48.08%)
Best Trade:
1 314.82 USD
Worst Trade:
-398.46 USD
Profitto lordo:
17 344.68 USD (157 948 pips)
Perdita lorda:
-16 982.66 USD (158 566 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (140.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 500.55 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
51.38%
Massimo carico di deposito:
14.13%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
511 (37.06%)
Short Trade:
868 (62.94%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.26 USD
Profitto medio:
24.22 USD
Perdita media:
-25.61 USD
Massime perdite consecutive:
100 (-39.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 556.97 USD (10)
Crescita mensile:
-4.25%
Previsione annuale:
-51.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.00 USD
Massimale:
4 506.81 USD (46.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.28% (4 506.81 USD)
Per equità:
26.49% (5 076.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|323
|USDCAD
|152
|AUDUSD
|113
|EURUSD
|102
|CADCHF
|98
|CADJPY
|95
|AUDCAD
|85
|NZDCHF
|83
|USDCHF
|75
|USDJPY
|58
|NZDUSD
|50
|NZDJPY
|47
|EURNZD
|37
|AUDNZD
|17
|NZDCAD
|12
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|5
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|3
|GBPCHF
|3
|CHFJPY
|3
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|XAUUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDSGD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.2K
|USDCAD
|746
|AUDUSD
|1.1K
|EURUSD
|-419
|CADCHF
|65
|CADJPY
|-437
|AUDCAD
|148
|NZDCHF
|186
|USDCHF
|-781
|USDJPY
|-658
|NZDUSD
|-92
|NZDJPY
|-292
|EURNZD
|-217
|AUDNZD
|3
|NZDCAD
|348
|EURJPY
|-127
|AUDJPY
|204
|GBPCAD
|266
|EURGBP
|152
|GBPCHF
|-573
|CHFJPY
|-346
|GBPJPY
|320
|AUDCHF
|-7
|EURCHF
|-279
|EURCAD
|-238
|XAUUSD
|213
|GBPNZD
|-55
|USDSGD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-5.3K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|4.4K
|EURUSD
|2.3K
|CADCHF
|2.4K
|CADJPY
|-107
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCHF
|214
|USDCHF
|-2.6K
|USDJPY
|-6.7K
|NZDUSD
|-3K
|NZDJPY
|2.2K
|EURNZD
|214
|AUDNZD
|328
|NZDCAD
|1.1K
|EURJPY
|-694
|AUDJPY
|603
|GBPCAD
|1.3K
|EURGBP
|79
|GBPCHF
|-828
|CHFJPY
|-1.6K
|GBPJPY
|1.1K
|AUDCHF
|-281
|EURCHF
|-194
|EURCAD
|-541
|XAUUSD
|1.9K
|GBPNZD
|-497
|USDSGD
|-26
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 314.82 USD
Worst Trade: -398 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +140.90 USD
Massima perdita consecutiva: -39.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSInc-bonus1
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 15
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.11 × 9
|
XMTrading-Real 252
|0.14 × 72
|
ICMarketsSC-Live03
|0.22 × 447
|
MEXAtlantic-Real
|0.23 × 518
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.24 × 214
|
ICMarketsSC-Live27
|0.28 × 301
|
ICMarketsSC-Live14
|0.29 × 73
|
EagleFX-Live
|0.52 × 96
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 82
|
TurnkeyGlobal-Live
|0.68 × 132
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.74 × 562
|
ICMarketsSC-Live05
|0.85 × 313
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.91 × 208
|
ICMarketsSC-Live23
|0.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.92 × 252
|
ICMarketsSC-Live20
|1.07 × 1000
|
ICMarketsSC-Live07
|1.09 × 22
Consistent growth profit, Low Drawdown, Easy Money.
Recommended minimum balance is $700 per 0.01 lot.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
85
99%
1 379
51%
51%
1.02
0.26
USD
USD
26%
1:500