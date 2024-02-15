SignauxSections
sugeng purwanto

Consistent Major Capital

sugeng purwanto
0 avis
Fiabilité
85 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 3%
ICMarketsSC-Live31
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 379
Bénéfice trades:
716 (51.92%)
Perte trades:
663 (48.08%)
Meilleure transaction:
1 314.82 USD
Pire transaction:
-398.46 USD
Bénéfice brut:
17 344.68 USD (157 948 pips)
Perte brute:
-16 982.66 USD (158 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (140.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 500.55 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
51.38%
Charge de dépôt maximale:
14.13%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.08
Longs trades:
511 (37.06%)
Courts trades:
868 (62.94%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
24.22 USD
Perte moyenne:
-25.61 USD
Pertes consécutives maximales:
100 (-39.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 556.97 USD (10)
Croissance mensuelle:
-4.25%
Prévision annuelle:
-51.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 USD
Maximal:
4 506.81 USD (46.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.28% (4 506.81 USD)
Par fonds propres:
26.49% (5 076.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 323
USDCAD 152
AUDUSD 113
EURUSD 102
CADCHF 98
CADJPY 95
AUDCAD 85
NZDCHF 83
USDCHF 75
USDJPY 58
NZDUSD 50
NZDJPY 47
EURNZD 37
AUDNZD 17
NZDCAD 12
EURJPY 6
AUDJPY 5
GBPCAD 3
EURGBP 3
GBPCHF 3
CHFJPY 3
GBPJPY 2
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURCAD 1
XAUUSD 1
GBPNZD 1
USDSGD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.2K
USDCAD 746
AUDUSD 1.1K
EURUSD -419
CADCHF 65
CADJPY -437
AUDCAD 148
NZDCHF 186
USDCHF -781
USDJPY -658
NZDUSD -92
NZDJPY -292
EURNZD -217
AUDNZD 3
NZDCAD 348
EURJPY -127
AUDJPY 204
GBPCAD 266
EURGBP 152
GBPCHF -573
CHFJPY -346
GBPJPY 320
AUDCHF -7
EURCHF -279
EURCAD -238
XAUUSD 213
GBPNZD -55
USDSGD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -5.3K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 4.4K
EURUSD 2.3K
CADCHF 2.4K
CADJPY -107
AUDCAD 1.6K
NZDCHF 214
USDCHF -2.6K
USDJPY -6.7K
NZDUSD -3K
NZDJPY 2.2K
EURNZD 214
AUDNZD 328
NZDCAD 1.1K
EURJPY -694
AUDJPY 603
GBPCAD 1.3K
EURGBP 79
GBPCHF -828
CHFJPY -1.6K
GBPJPY 1.1K
AUDCHF -281
EURCHF -194
EURCAD -541
XAUUSD 1.9K
GBPNZD -497
USDSGD -26
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 314.82 USD
Pire transaction: -398 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +140.90 USD
Perte consécutive maximale: -39.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 15
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.22 × 447
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live27
0.28 × 301
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
EagleFX-Live
0.52 × 96
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 82
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live05
0.85 × 313
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 252
ICMarketsSC-Live20
1.07 × 1000
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
121 plus...
Consistent growth profit, Low Drawdown, Easy Money.

Recommended minimum balance is $700 per 0.01 lot.

Aucun avis
2025.09.17 21:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 17:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 13:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.21 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 18:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 08:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 12:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Consistent Major Capital
30 USD par mois
3%
0
0
USD
4.6K
USD
85
99%
1 379
51%
51%
1.02
0.26
USD
26%
1:500
