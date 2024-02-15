Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-bonus1 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 15 OctaFX-Real8 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 4 Eightcap-Real 0.00 × 2 VantageFXInternational-Live 6 0.11 × 9 XMTrading-Real 252 0.14 × 72 ICMarketsSC-Live03 0.22 × 447 MEXAtlantic-Real 0.23 × 518 VantageFXInternational-Live 8 0.24 × 214 ICMarketsSC-Live27 0.28 × 301 ICMarketsSC-Live14 0.29 × 73 EagleFX-Live 0.52 × 96 ICMarketsSC-Live33 0.60 × 82 TurnkeyGlobal-Live 0.68 × 132 VantageFXInternational-Live 2 0.74 × 562 ICMarketsSC-Live05 0.85 × 313 ForexTimeFXTM-ECN2 0.91 × 208 ICMarketsSC-Live23 0.92 × 13 ICMarketsSC-Live09 0.92 × 252 ICMarketsSC-Live20 1.07 × 1000 ICMarketsSC-Live07 1.09 × 22 121 plus...