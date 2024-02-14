- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 524
Kârla kapanan işlemler:
2 528 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
996 (28.26%)
En iyi işlem:
135.13 USD
En kötü işlem:
-264.15 USD
Brüt kâr:
9 492.81 USD (696 365 pips)
Brüt zarar:
-8 634.57 USD (646 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (148.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.66 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.82%
Maks. mevduat yükü:
196.65%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
1 824 (51.76%)
Satış işlemleri:
1 700 (48.24%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-955.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-955.73 USD (40)
Aylık büyüme:
-1.82%
Yıllık tahmin:
-22.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.84 USD
Maksimum:
997.73 USD (63.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.65% (93.42 USD)
Varlığa göre:
89.44% (794.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|613
|EURUSD
|369
|GBPUSD
|318
|GBPAUD
|285
|AUDCAD
|244
|AUDUSD
|223
|XAUUSD
|220
|GBPCHF
|218
|USDCAD
|218
|AUDJPY
|202
|EURCAD
|165
|GBPCAD
|127
|EURGBP
|103
|USTEC
|85
|USDCHF
|62
|NZDUSD
|32
|BTCUSD
|31
|GBPJPY
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|6
|EURUSD
|392
|GBPUSD
|-5
|GBPAUD
|-153
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|293
|XAUUSD
|250
|GBPCHF
|-109
|USDCAD
|266
|AUDJPY
|19
|EURCAD
|-96
|GBPCAD
|-180
|EURGBP
|94
|USTEC
|55
|USDCHF
|-43
|NZDUSD
|42
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|414
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|644
|GBPAUD
|-8.6K
|AUDCAD
|274
|AUDUSD
|13K
|XAUUSD
|3K
|GBPCHF
|-3.4K
|USDCAD
|23K
|AUDJPY
|471
|EURCAD
|-6.9K
|GBPCAD
|-7.5K
|EURGBP
|6.7K
|USTEC
|6.2K
|USDCHF
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|BTCUSD
|6.6K
|GBPJPY
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.13 USD
En kötü işlem: -264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +148.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -955.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.04 × 25
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 30
|
Exness-Real3
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 183
|
ICMarkets-Live05
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 271
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
Tickmill-Live08
|0.56 × 27
|
ICMarketsSC-Live03
|0.56 × 1173
|
ICMarkets-Live22
|0.56 × 39
|
ICMarketsSC-Live16
|0.64 × 99
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 497
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-42%
0
0
USD
USD
471
USD
USD
99
99%
3 524
71%
46%
1.09
0.24
USD
USD
89%
1:500