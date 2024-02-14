SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / COR 9P_3088
Charin Lapsongsuk

COR 9P_3088

Charin Lapsongsuk
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -42%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 524
Kârla kapanan işlemler:
2 528 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
996 (28.26%)
En iyi işlem:
135.13 USD
En kötü işlem:
-264.15 USD
Brüt kâr:
9 492.81 USD (696 365 pips)
Brüt zarar:
-8 634.57 USD (646 689 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (148.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.66 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.82%
Maks. mevduat yükü:
196.65%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
1 824 (51.76%)
Satış işlemleri:
1 700 (48.24%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-8.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-955.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-955.73 USD (40)
Aylık büyüme:
-1.82%
Yıllık tahmin:
-22.11%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.84 USD
Maksimum:
997.73 USD (63.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.65% (93.42 USD)
Varlığa göre:
89.44% (794.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 613
EURUSD 369
GBPUSD 318
GBPAUD 285
AUDCAD 244
AUDUSD 223
XAUUSD 220
GBPCHF 218
USDCAD 218
AUDJPY 202
EURCAD 165
GBPCAD 127
EURGBP 103
USTEC 85
USDCHF 62
NZDUSD 32
BTCUSD 31
GBPJPY 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 6
EURUSD 392
GBPUSD -5
GBPAUD -153
AUDCAD 31
AUDUSD 293
XAUUSD 250
GBPCHF -109
USDCAD 266
AUDJPY 19
EURCAD -96
GBPCAD -180
EURGBP 94
USTEC 55
USDCHF -43
NZDUSD 42
BTCUSD 6
GBPJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 414
EURUSD 16K
GBPUSD 644
GBPAUD -8.6K
AUDCAD 274
AUDUSD 13K
XAUUSD 3K
GBPCHF -3.4K
USDCAD 23K
AUDJPY 471
EURCAD -6.9K
GBPCAD -7.5K
EURGBP 6.7K
USTEC 6.2K
USDCHF -1.5K
NZDUSD 1.3K
BTCUSD 6.6K
GBPJPY 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.13 USD
En kötü işlem: -264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +148.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -955.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.04 × 25
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
Exness-Real3
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.28 × 183
ICMarkets-Live05
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.33 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 53
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 271
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Tickmill-Live08
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.56 × 1173
ICMarkets-Live22
0.56 × 39
ICMarketsSC-Live16
0.64 × 99
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 497
104 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.16 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 17:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 10:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 09:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 09:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
COR 9P_3088
Ayda 30 USD
-42%
0
0
USD
471
USD
99
99%
3 524
71%
46%
1.09
0.24
USD
89%
1:500
