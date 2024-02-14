SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / COR 9P_3088
Charin Lapsongsuk

COR 9P_3088

Charin Lapsongsuk
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -42%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 524
Bénéfice trades:
2 528 (71.73%)
Perte trades:
996 (28.26%)
Meilleure transaction:
135.13 USD
Pire transaction:
-264.15 USD
Bénéfice brut:
9 492.81 USD (696 365 pips)
Perte brute:
-8 634.57 USD (646 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (148.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
158.66 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
45.82%
Charge de dépôt maximale:
196.65%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.86
Longs trades:
1 824 (51.76%)
Courts trades:
1 700 (48.24%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
3.76 USD
Perte moyenne:
-8.67 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-955.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-955.73 USD (40)
Croissance mensuelle:
-0.52%
Prévision annuelle:
-6.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.84 USD
Maximal:
997.73 USD (63.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.65% (93.42 USD)
Par fonds propres:
89.44% (794.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 613
EURUSD 369
GBPUSD 318
GBPAUD 285
AUDCAD 244
AUDUSD 223
XAUUSD 220
GBPCHF 218
USDCAD 218
AUDJPY 202
EURCAD 165
GBPCAD 127
EURGBP 103
USTEC 85
USDCHF 62
NZDUSD 32
BTCUSD 31
GBPJPY 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 6
EURUSD 392
GBPUSD -5
GBPAUD -153
AUDCAD 31
AUDUSD 293
XAUUSD 250
GBPCHF -109
USDCAD 266
AUDJPY 19
EURCAD -96
GBPCAD -180
EURGBP 94
USTEC 55
USDCHF -43
NZDUSD 42
BTCUSD 6
GBPJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 414
EURUSD 16K
GBPUSD 644
GBPAUD -8.6K
AUDCAD 274
AUDUSD 13K
XAUUSD 3K
GBPCHF -3.4K
USDCAD 23K
AUDJPY 471
EURCAD -6.9K
GBPCAD -7.5K
EURGBP 6.7K
USTEC 6.2K
USDCHF -1.5K
NZDUSD 1.3K
BTCUSD 6.6K
GBPJPY 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.13 USD
Pire transaction: -264 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +148.27 USD
Perte consécutive maximale: -955.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.04 × 25
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
Exness-Real3
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.28 × 183
ICMarkets-Live05
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.33 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 53
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 271
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Tickmill-Live08
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.56 × 1173
ICMarkets-Live22
0.56 × 39
ICMarketsSC-Live16
0.64 × 99
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 497
104 plus...
Aucun avis
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.16 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 17:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 10:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 09:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 09:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.