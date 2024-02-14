SegnaliSezioni
Charin Lapsongsuk

COR 9P_3088

Charin Lapsongsuk
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -42%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 524
Profit Trade:
2 528 (71.73%)
Loss Trade:
996 (28.26%)
Best Trade:
135.13 USD
Worst Trade:
-264.15 USD
Profitto lordo:
9 492.81 USD (696 365 pips)
Perdita lorda:
-8 634.57 USD (646 689 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (148.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.82%
Massimo carico di deposito:
196.65%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
1 824 (51.76%)
Short Trade:
1 700 (48.24%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-8.67 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-955.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-955.73 USD (40)
Crescita mensile:
-0.98%
Previsione annuale:
-11.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.84 USD
Massimale:
997.73 USD (63.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.65% (93.42 USD)
Per equità:
89.44% (794.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 613
EURUSD 369
GBPUSD 318
GBPAUD 285
AUDCAD 244
AUDUSD 223
XAUUSD 220
GBPCHF 218
USDCAD 218
AUDJPY 202
EURCAD 165
GBPCAD 127
EURGBP 103
USTEC 85
USDCHF 62
NZDUSD 32
BTCUSD 31
GBPJPY 9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 6
EURUSD 392
GBPUSD -5
GBPAUD -153
AUDCAD 31
AUDUSD 293
XAUUSD 250
GBPCHF -109
USDCAD 266
AUDJPY 19
EURCAD -96
GBPCAD -180
EURGBP 94
USTEC 55
USDCHF -43
NZDUSD 42
BTCUSD 6
GBPJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 414
EURUSD 16K
GBPUSD 644
GBPAUD -8.6K
AUDCAD 274
AUDUSD 13K
XAUUSD 3K
GBPCHF -3.4K
USDCAD 23K
AUDJPY 471
EURCAD -6.9K
GBPCAD -7.5K
EURGBP 6.7K
USTEC 6.2K
USDCHF -1.5K
NZDUSD 1.3K
BTCUSD 6.6K
GBPJPY 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.13 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +148.27 USD
Massima perdita consecutiva: -955.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.04 × 25
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
Exness-Real3
0.25 × 8
ICMarkets-Live20
0.28 × 183
ICMarkets-Live05
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.33 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.38 × 53
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 271
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
Tickmill-Live08
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live03
0.56 × 1173
ICMarkets-Live22
0.56 × 39
ICMarketsSC-Live16
0.64 × 99
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 497
104 più
Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 17:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.16 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 08:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.16 02:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.11 17:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.06 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.25 10:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 09:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.11.25 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 09:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
