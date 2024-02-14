- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 524
Profit Trade:
2 528 (71.73%)
Loss Trade:
996 (28.26%)
Best Trade:
135.13 USD
Worst Trade:
-264.15 USD
Profitto lordo:
9 492.81 USD (696 365 pips)
Perdita lorda:
-8 634.57 USD (646 689 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (148.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.66 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.82%
Massimo carico di deposito:
196.65%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
1 824 (51.76%)
Short Trade:
1 700 (48.24%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-8.67 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-955.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-955.73 USD (40)
Crescita mensile:
-0.98%
Previsione annuale:
-11.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.84 USD
Massimale:
997.73 USD (63.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.65% (93.42 USD)
Per equità:
89.44% (794.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|613
|EURUSD
|369
|GBPUSD
|318
|GBPAUD
|285
|AUDCAD
|244
|AUDUSD
|223
|XAUUSD
|220
|GBPCHF
|218
|USDCAD
|218
|AUDJPY
|202
|EURCAD
|165
|GBPCAD
|127
|EURGBP
|103
|USTEC
|85
|USDCHF
|62
|NZDUSD
|32
|BTCUSD
|31
|GBPJPY
|9
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|6
|EURUSD
|392
|GBPUSD
|-5
|GBPAUD
|-153
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|293
|XAUUSD
|250
|GBPCHF
|-109
|USDCAD
|266
|AUDJPY
|19
|EURCAD
|-96
|GBPCAD
|-180
|EURGBP
|94
|USTEC
|55
|USDCHF
|-43
|NZDUSD
|42
|BTCUSD
|6
|GBPJPY
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|414
|EURUSD
|16K
|GBPUSD
|644
|GBPAUD
|-8.6K
|AUDCAD
|274
|AUDUSD
|13K
|XAUUSD
|3K
|GBPCHF
|-3.4K
|USDCAD
|23K
|AUDJPY
|471
|EURCAD
|-6.9K
|GBPCAD
|-7.5K
|EURGBP
|6.7K
|USTEC
|6.2K
|USDCHF
|-1.5K
|NZDUSD
|1.3K
|BTCUSD
|6.6K
|GBPJPY
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.13 USD
Worst Trade: -264 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 40
Massimo profitto consecutivo: +148.27 USD
Massima perdita consecutiva: -955.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.04 × 25
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 30
|
Exness-Real3
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.28 × 183
|
ICMarkets-Live05
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live33
|0.38 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 271
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
Tickmill-Live08
|0.56 × 27
|
ICMarketsSC-Live03
|0.56 × 1173
|
ICMarkets-Live22
|0.56 × 39
|
ICMarketsSC-Live16
|0.64 × 99
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 497
104 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-42%
0
0
USD
USD
471
USD
USD
99
99%
3 524
71%
46%
1.09
0.24
USD
USD
89%
1:500