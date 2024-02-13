SinyallerBölümler
Roberto Lo Porto

Smart Management

Roberto Lo Porto
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 129%
Axi-US09-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
939
Kârla kapanan işlemler:
638 (67.94%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (32.06%)
En iyi işlem:
77.31 EUR
En kötü işlem:
-41.58 EUR
Brüt kâr:
1 704.34 EUR (99 640 pips)
Brüt zarar:
-1 118.01 EUR (78 390 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (24.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
85.47 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
49.78%
Maks. mevduat yükü:
98.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.80
Alış işlemleri:
480 (51.12%)
Satış işlemleri:
459 (48.88%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
0.62 EUR
Ortalama kâr:
2.67 EUR
Ortalama zarar:
-3.71 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-107.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-107.48 EUR (10)
Aylık büyüme:
-0.89%
Yıllık tahmin:
-12.84%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.46 EUR
Maksimum:
122.12 EUR (10.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.69% (121.25 EUR)
Varlığa göre:
34.24% (315.29 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 374
GBPUSD.pro 191
USDCAD.pro 40
NZDCHF.pro 37
CADCHF.pro 23
AUDNZD.pro 23
GBPCAD.pro 19
EURGBP.pro 19
USDCHF.pro 17
AUDCAD.pro 17
NZDCAD.pro 16
AUDJPY.pro 16
AUDUSD.pro 14
EURNZD.pro 13
USDJPY.pro 13
NZDUSD.pro 11
EURAUD.pro 11
EURCHF.pro 10
EURCAD.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPCHF.pro 9
NZDJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
GBPNZD.pro 8
GBPAUD.pro 7
GBPJPY.pro 6
CHFJPY.pro 4
EURJPY.pro 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro 615
GBPUSD.pro -16
USDCAD.pro -58
NZDCHF.pro -6
CADCHF.pro 3
AUDNZD.pro -12
GBPCAD.pro 13
EURGBP.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDCAD.pro -11
NZDCAD.pro 8
AUDJPY.pro 10
AUDUSD.pro 6
EURNZD.pro -2
USDJPY.pro 8
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 6
EURCHF.pro 9
EURCAD.pro 6
AUDCHF.pro 2
GBPCHF.pro 10
NZDJPY.pro 4
CADJPY.pro 8
GBPNZD.pro 5
GBPAUD.pro 17
GBPJPY.pro 5
CHFJPY.pro 4
EURJPY.pro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 11K
GBPUSD.pro -545
USDCAD.pro -9.9K
NZDCHF.pro 162
CADCHF.pro 813
AUDNZD.pro -290
GBPCAD.pro 1.8K
EURGBP.pro 736
USDCHF.pro 1.5K
AUDCAD.pro -251
NZDCAD.pro 1K
AUDJPY.pro 1.7K
AUDUSD.pro 729
EURNZD.pro 431
USDJPY.pro 1.2K
NZDUSD.pro 552
EURAUD.pro 984
EURCHF.pro 703
EURCAD.pro 947
AUDCHF.pro 329
GBPCHF.pro 926
NZDJPY.pro 656
CADJPY.pro 823
GBPNZD.pro 949
GBPAUD.pro 2.6K
GBPJPY.pro 600
CHFJPY.pro 676
EURJPY.pro 408
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +77.31 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +24.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -107.48 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US09-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 12:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 22:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.22 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.21 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 09:58
No swaps are charged
2024.06.03 09:58
No swaps are charged
2024.06.03 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 09:29
No swaps are charged on the signal account
2024.06.02 00:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.06 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.01 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.22 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.02 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.15 03:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
