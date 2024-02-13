SegnaliSezioni
Roberto Lo Porto

Smart Management

Roberto Lo Porto
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 129%
Axi-US09-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
939
Profit Trade:
638 (67.94%)
Loss Trade:
301 (32.06%)
Best Trade:
77.31 EUR
Worst Trade:
-41.58 EUR
Profitto lordo:
1 704.34 EUR (99 640 pips)
Perdita lorda:
-1 118.01 EUR (78 390 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (24.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
85.47 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
49.78%
Massimo carico di deposito:
98.43%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.80
Long Trade:
480 (51.12%)
Short Trade:
459 (48.88%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
0.62 EUR
Profitto medio:
2.67 EUR
Perdita media:
-3.71 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-107.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-107.48 EUR (10)
Crescita mensile:
-0.89%
Previsione annuale:
-12.84%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.46 EUR
Massimale:
122.12 EUR (10.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.69% (121.25 EUR)
Per equità:
34.24% (315.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 374
GBPUSD.pro 191
USDCAD.pro 40
NZDCHF.pro 37
CADCHF.pro 23
AUDNZD.pro 23
GBPCAD.pro 19
EURGBP.pro 19
USDCHF.pro 17
AUDCAD.pro 17
NZDCAD.pro 16
AUDJPY.pro 16
AUDUSD.pro 14
EURNZD.pro 13
USDJPY.pro 13
NZDUSD.pro 11
EURAUD.pro 11
EURCHF.pro 10
EURCAD.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPCHF.pro 9
NZDJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
GBPNZD.pro 8
GBPAUD.pro 7
GBPJPY.pro 6
CHFJPY.pro 4
EURJPY.pro 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro 615
GBPUSD.pro -16
USDCAD.pro -58
NZDCHF.pro -6
CADCHF.pro 3
AUDNZD.pro -12
GBPCAD.pro 13
EURGBP.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDCAD.pro -11
NZDCAD.pro 8
AUDJPY.pro 10
AUDUSD.pro 6
EURNZD.pro -2
USDJPY.pro 8
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 6
EURCHF.pro 9
EURCAD.pro 6
AUDCHF.pro 2
GBPCHF.pro 10
NZDJPY.pro 4
CADJPY.pro 8
GBPNZD.pro 5
GBPAUD.pro 17
GBPJPY.pro 5
CHFJPY.pro 4
EURJPY.pro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro 11K
GBPUSD.pro -545
USDCAD.pro -9.9K
NZDCHF.pro 162
CADCHF.pro 813
AUDNZD.pro -290
GBPCAD.pro 1.8K
EURGBP.pro 736
USDCHF.pro 1.5K
AUDCAD.pro -251
NZDCAD.pro 1K
AUDJPY.pro 1.7K
AUDUSD.pro 729
EURNZD.pro 431
USDJPY.pro 1.2K
NZDUSD.pro 552
EURAUD.pro 984
EURCHF.pro 703
EURCAD.pro 947
AUDCHF.pro 329
GBPCHF.pro 926
NZDJPY.pro 656
CADJPY.pro 823
GBPNZD.pro 949
GBPAUD.pro 2.6K
GBPJPY.pro 600
CHFJPY.pro 676
EURJPY.pro 408
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.31 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +24.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -107.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US09-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 12:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 22:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.22 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.21 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 09:58
No swaps are charged
2024.06.03 09:58
No swaps are charged
2024.06.03 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 09:29
No swaps are charged on the signal account
2024.06.02 00:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.06 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.01 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.22 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.02 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.15 03:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
