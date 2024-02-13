SignauxSections
Roberto Lo Porto

Smart Management

Roberto Lo Porto
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 129%
Axi-US09-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
939
Bénéfice trades:
638 (67.94%)
Perte trades:
301 (32.06%)
Meilleure transaction:
77.31 EUR
Pire transaction:
-41.58 EUR
Bénéfice brut:
1 704.34 EUR (99 640 pips)
Perte brute:
-1 118.01 EUR (78 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (24.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
85.47 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
49.78%
Charge de dépôt maximale:
98.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.80
Longs trades:
480 (51.12%)
Courts trades:
459 (48.88%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
0.62 EUR
Bénéfice moyen:
2.67 EUR
Perte moyenne:
-3.71 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-107.48 EUR)
Perte consécutive maximale:
-107.48 EUR (10)
Croissance mensuelle:
-0.89%
Prévision annuelle:
-12.84%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.46 EUR
Maximal:
122.12 EUR (10.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.69% (121.25 EUR)
Par fonds propres:
34.24% (315.29 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 374
GBPUSD.pro 191
USDCAD.pro 40
NZDCHF.pro 37
CADCHF.pro 23
AUDNZD.pro 23
GBPCAD.pro 19
EURGBP.pro 19
USDCHF.pro 17
AUDCAD.pro 17
NZDCAD.pro 16
AUDJPY.pro 16
AUDUSD.pro 14
EURNZD.pro 13
USDJPY.pro 13
NZDUSD.pro 11
EURAUD.pro 11
EURCHF.pro 10
EURCAD.pro 10
AUDCHF.pro 9
GBPCHF.pro 9
NZDJPY.pro 9
CADJPY.pro 9
GBPNZD.pro 8
GBPAUD.pro 7
GBPJPY.pro 6
CHFJPY.pro 4
EURJPY.pro 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro 615
GBPUSD.pro -16
USDCAD.pro -58
NZDCHF.pro -6
CADCHF.pro 3
AUDNZD.pro -12
GBPCAD.pro 13
EURGBP.pro 6
USDCHF.pro 19
AUDCAD.pro -11
NZDCAD.pro 8
AUDJPY.pro 10
AUDUSD.pro 6
EURNZD.pro -2
USDJPY.pro 8
NZDUSD.pro 5
EURAUD.pro 6
EURCHF.pro 9
EURCAD.pro 6
AUDCHF.pro 2
GBPCHF.pro 10
NZDJPY.pro 4
CADJPY.pro 8
GBPNZD.pro 5
GBPAUD.pro 17
GBPJPY.pro 5
CHFJPY.pro 4
EURJPY.pro 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 11K
GBPUSD.pro -545
USDCAD.pro -9.9K
NZDCHF.pro 162
CADCHF.pro 813
AUDNZD.pro -290
GBPCAD.pro 1.8K
EURGBP.pro 736
USDCHF.pro 1.5K
AUDCAD.pro -251
NZDCAD.pro 1K
AUDJPY.pro 1.7K
AUDUSD.pro 729
EURNZD.pro 431
USDJPY.pro 1.2K
NZDUSD.pro 552
EURAUD.pro 984
EURCHF.pro 703
EURCAD.pro 947
AUDCHF.pro 329
GBPCHF.pro 926
NZDJPY.pro 656
CADJPY.pro 823
GBPNZD.pro 949
GBPAUD.pro 2.6K
GBPJPY.pro 600
CHFJPY.pro 676
EURJPY.pro 408
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.31 EUR
Pire transaction: -42 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +24.80 EUR
Perte consécutive maximale: -107.48 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US09-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.08.20 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 12:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 22:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.11.22 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.21 17:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.03 09:58
No swaps are charged
2024.06.03 09:58
No swaps are charged
2024.06.03 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.03 09:29
No swaps are charged on the signal account
2024.06.02 00:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.06 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.01 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.25 04:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.04.22 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.02 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.15 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.15 03:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
