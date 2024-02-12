Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Platform 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.20 × 10 ICMarketsSC-Live16 0.29 × 78 ICTrading-Live29 0.44 × 18 ICMarketsSC-Live33 0.66 × 32 ICMarketsSC-Live19 0.86 × 7 ICMarketsSC-Live02 1.07 × 14 ICMarketsSC-Live27 1.64 × 59 InfinoxCapital-Live04 1.67 × 6 ICMarketsSC-Live04 2.00 × 2 ICMarketsSC-Live18 2.00 × 1 OrbexGlobal-Live 2.24 × 42 Axi-US02-Live 2.31 × 32 ICMarketsSC-Live24 2.50 × 2 ICMarketsSC-Live23 2.50 × 6 WindsorBrokers-REAL 2.60 × 89 ICMarketsSC-Live22 2.67 × 6 Exness-Real6 3.00 × 3 ICMarketsSC-Live32 3.11 × 226 XMGlobal-Real 46 3.32 × 37 ICMarketsSC-Live12 3.48 × 160 12 daha fazla...