- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 508
Kârla kapanan işlemler:
625 (41.44%)
Zararla kapanan işlemler:
883 (58.55%)
En iyi işlem:
111.59 USD
En kötü işlem:
-27.27 USD
Brüt kâr:
6 960.84 USD (218 576 pips)
Brüt zarar:
-6 990.79 USD (188 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
19.59%
Maks. mevduat yükü:
12.84%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
796 (52.79%)
Satış işlemleri:
712 (47.21%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
11.14 USD
Ortalama zarar:
-7.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-395.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-395.51 USD (32)
Aylık büyüme:
-7.56%
Yıllık tahmin:
-91.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
357.54 USD
Maksimum:
1 031.80 USD (61.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.34% (1 031.80 USD)
Varlığa göre:
3.39% (6.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1508
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.59 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +34.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -395.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.29 × 78
|
ICTrading-Live29
|0.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live33
|0.66 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|1.64 × 59
|
InfinoxCapital-Live04
|1.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|2.24 × 42
|
Axi-US02-Live
|2.31 × 32
|
ICMarketsSC-Live24
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|2.50 × 6
|
WindsorBrokers-REAL
|2.60 × 89
|
ICMarketsSC-Live22
|2.67 × 6
|
Exness-Real6
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|3.11 × 226
|
XMGlobal-Real 46
|3.32 × 37
|
ICMarketsSC-Live12
|3.48 × 160
The "Prado" advisor works on the account.
From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_USDJPY.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
170
USD
USD
87
100%
1 508
41%
20%
0.99
-0.02
USD
USD
61%
1:500