Tatyana Kulyapina

Prado USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 inceleme
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -1%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 508
Kârla kapanan işlemler:
625 (41.44%)
Zararla kapanan işlemler:
883 (58.55%)
En iyi işlem:
111.59 USD
En kötü işlem:
-27.27 USD
Brüt kâr:
6 960.84 USD (218 576 pips)
Brüt zarar:
-6 990.79 USD (188 015 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
19.59%
Maks. mevduat yükü:
12.84%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
796 (52.79%)
Satış işlemleri:
712 (47.21%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
11.14 USD
Ortalama zarar:
-7.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-395.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-395.51 USD (32)
Aylık büyüme:
-7.56%
Yıllık tahmin:
-91.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
357.54 USD
Maksimum:
1 031.80 USD (61.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.34% (1 031.80 USD)
Varlığa göre:
3.39% (6.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1508
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.59 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 32
Maksimum ardışık kâr: +34.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -395.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live32" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Platform
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 78
ICTrading-Live29
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live02
1.07 × 14
ICMarketsSC-Live27
1.64 × 59
InfinoxCapital-Live04
1.67 × 6
ICMarketsSC-Live04
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 1
OrbexGlobal-Live
2.24 × 42
Axi-US02-Live
2.31 × 32
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.50 × 6
WindsorBrokers-REAL
2.60 × 89
ICMarketsSC-Live22
2.67 × 6
Exness-Real6
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
3.11 × 226
XMGlobal-Real 46
3.32 × 37
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 160
12 daha fazla...
The "Prado" advisor works on the account.


From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_USDJPY.


https://www.mql5.com/ru/market/product/45995

İnceleme yok
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 563 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 07:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 02:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 542 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
