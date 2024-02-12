SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Prado USDJPY
Tatyana Kulyapina

Prado USDJPY

Tatyana Kulyapina
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -1%
ICMarketsSC-Live32
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 508
Bénéfice trades:
625 (41.44%)
Perte trades:
883 (58.55%)
Meilleure transaction:
111.59 USD
Pire transaction:
-27.27 USD
Bénéfice brut:
6 960.84 USD (218 576 pips)
Perte brute:
-6 990.79 USD (188 015 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (34.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
234.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
19.59%
Charge de dépôt maximale:
12.84%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
796 (52.79%)
Courts trades:
712 (47.21%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
11.14 USD
Perte moyenne:
-7.92 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-395.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-395.51 USD (32)
Croissance mensuelle:
-7.56%
Prévision annuelle:
-91.75%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
357.54 USD
Maximal:
1 031.80 USD (61.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.34% (1 031.80 USD)
Par fonds propres:
3.39% (6.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1508
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +111.59 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +34.47 USD
Perte consécutive maximale: -395.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live32" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EverestCM-Platform
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.29 × 78
ICTrading-Live29
0.44 × 18
ICMarketsSC-Live33
0.66 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live02
1.07 × 14
ICMarketsSC-Live27
1.64 × 59
InfinoxCapital-Live04
1.67 × 6
ICMarketsSC-Live04
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 1
OrbexGlobal-Live
2.24 × 42
Axi-US02-Live
2.31 × 32
ICMarketsSC-Live24
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
2.50 × 6
WindsorBrokers-REAL
2.60 × 89
ICMarketsSC-Live22
2.67 × 6
Exness-Real6
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
3.11 × 226
XMGlobal-Real 46
3.32 × 37
ICMarketsSC-Live12
3.48 × 160
12 plus...
The "Prado" advisor works on the account.


From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_USDJPY.


https://www.mql5.com/ru/market/product/45995

Aucun avis
2025.10.03 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 18:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 563 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 554 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 07:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.08 19:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 02:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 542 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
